替「川習會」鋪路 美中貿易官員3月中巴黎會晤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，預計下週末在巴黎會面。

儘管美國近期對伊朗發動軍事打擊引發地緣政治緊張，但美中貿易談判代表仍預計於3月中旬舉行會晤。

據《日本時報》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，預計下週末在法國巴黎會面。知情人士透露，雙方將就領導人峰會可能達成的商業協議進行磋商，議題涵蓋中國採購波音（Boeing）飛機、美國大豆，以及高度敏感的台灣問題。此外，美國最高法院近期推翻芬太尼關稅，相關配套措施預料也將列入議程。

儘管美方已宣布，川普將於3月31日至4月2日訪問中國，但北京尚未正式確認行程。近期美國空襲伊朗並擊斃其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），加上先前在委內瑞拉逮捕馬杜羅（Nicolas Maduro），引發中方強烈譴責。中國外交部長王毅批評美方公開殺害主權國家領袖，並更迭政權的行為「不可接受」，為即將到來的峰會增添不確定性。

不過，消息指出貝森特與何立峰的經濟對話，目前與地緣政治緊張局勢脫鉤。這將是美國最高法院裁定打擊川普全球關稅戰略後，兩國高層首度坐下談判。由於距離峰會僅剩約兩週，雙方須在極短時間內敲定商業交易細節與物流安排。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）先前表示，雙方正嘗試避開競爭激烈的科技議題，轉而在非敏感領域達成貿易協議。

川普上個月曾表示，期待中方能為他準備「中國歷史上最盛大的排場」。貝森特與何立峰過去已有多次談判經驗，去年5月在日內瓦啟動的對話，曾促成美中達成關稅與出口限制減讓的停戰協議。雙方今年初也在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間進行非正式會晤，持續維持溝通管道。

