    國際

    破除疑慮！ 川普：美國中高階武器儲備「史上最強大」

    2026/03/03 14:40 編譯孫宇青／綜合報導
    川普強調，美軍中階及中高階軍火儲備極為充足，試圖打消外界對美軍對伊朗戰事中彈藥耗盡的疑慮。（法新社）

    川普強調，美軍中階及中高階軍火儲備極為充足，試圖打消外界對美軍對伊朗戰事中彈藥耗盡的疑慮。（法新社）

    美國總統川普3日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，針對美國在與伊朗衝突期間的武器儲備狀況發表看法，稱高階武器的儲備尚未達到理想水準，但「中等及中等以上級別」的彈藥儲備可「近乎無限供應」，足夠讓對伊朗戰事「永遠且非常成功地」打下去。

    《法新社》及CNBC電視台報導，川普在文中坦承，就高階武器而言，美軍儲備充足，但「尚未達到理想水準」（not where we want to be），並將此事歸咎於前總統拜登將大量頂尖武器送往烏克蘭，卻未及時補充，導致高階武器庫存枯竭。

    不過，川普補充說，儘管國內高階軍火儲備不理想，但美國在「遙遠國家」仍存放許多額外的高階武器。

    最重要的是，川普強調，中階及中高階以上軍火儲備正處於「史上最強大、最好」的狀態，擁有「近乎無限的供應」，憑藉這類「優於其他國家」的最精良軍火，（對伊朗）戰爭就能永遠打下去，並且取得成功。

    此外，他在同日的公開談話中提到，美軍對伊朗的作戰行動預計4到5週，但美軍有能力持續更久以達成摧毀伊朗核武與飛彈設施的目標。

