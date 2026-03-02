30小時狂轟2000枚炸彈！以軍稱奪伊朗制空權 急動員10萬大軍

以色列空軍F-15戰機編隊執行任務，此為2025年6月「12日戰爭」資料照。（圖擷取自以色列國防軍）

以色列軍隊在30小時內對伊朗境內投下2000枚炸彈。這項極高密度的彈藥消耗量，顯示以方目前的戰略重心，已從針對外圍軍事設施的報復，轉向壓制德黑蘭周邊的防空系統與制空權。

《以色列時報》（Times of Israel）報導，以軍2月28日起，在開戰首個30小時內使用的彈藥量，已達2025年6月為期12天戰爭總投彈量的一半。以色列國防軍（IDF）指出，以色列空軍（IAF）戰機至今已執行超過700架次任務，並宣稱在行動展開24小時內即取得空中優勢。軍方表示，目前已鎖定並打擊位於伊朗西部的多處防空系統。

打擊德黑蘭指揮中心 數十架IAF戰機執行直接投彈

以軍表示已打擊位於德黑蘭核心區域的數十個指揮中心，其中包括伊朗內部安全部隊總部與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下的薩拉拉（Thar-Allah）部隊基地。IDF聲稱在取得空中優勢後，IAF戰機得以在首都上空使用「進入式（Stand-in）」武器，即直接在目標上方投擲炸彈，而非僅能使用遠程飛彈。此外，軍方也指出在塔布里茲（Tabriz）機場擊毀2架準備起飛的伊朗F-4與F-5戰機。

報導提到，針對伊朗的彈道飛彈反擊，以方表示攔截率維持在高水準，但仍有1枚飛彈擊中貝特謝梅什（Beit Shemesh）導致9人死亡。為應對後續戰事升級，IDF宣布動員10萬名預備役人員，連同已服役的5萬人，目前正強化與敘利亞、黎巴嫩及加薩接壤的邊境防務。

以​​色列武裝部隊總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）指出，目前戰事僅進行不足48小時，未來仍有長期作戰的準備。

