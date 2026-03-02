為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    戰爭部證實：史詩怒火行動已致美軍3死5重傷

    2026/03/02 01:21 中央社

    美國戰爭部今天指出，對伊朗行動已經造成3名美軍成員陣亡、5人身受重傷。這是美國與以色列聯手行動、擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，首度傳出美軍傷亡。

    法新社報導，無視美國總統川普威脅以「前所未有的武力」進一步打擊，伊朗今天對波斯灣（Persian Gulf）各地發動新一波報復攻擊，誓言為哈米尼（Ali Khamenei）遭到殺害復仇。

    德黑蘭街頭人潮聚集，有人哀悼、有人慶祝，爆炸聲此起彼落。以色列軍方則宣布，再度針對伊朗首都核心目標進行打擊。

    五角大廈指出：「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）造成3名美國軍人陣亡、5人重傷…主要作戰行動仍在繼續，我方回應行動持續進行中。」聲明表示，另有數人受到輕微彈片傷和腦震盪。

    伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天宣布展開「大規模」攻擊，沙烏地阿拉伯利雅德、阿拉伯聯合大公國杜拜和阿布達比、卡達杜哈、巴林麥納瑪（Manama）、以色列耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）都傳出爆炸聲。以色列救難單位表示，在貝特西邁希（Beit Shemesh）有至少9人喪生。

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，哈米尼之死「等同於對穆斯林宣戰」，並警告：「伊朗認為，對這樁歷史性罪行的行兇者和主謀進行復仇，是我們合法的義務和權利。」（編譯：何宏儒）1150302

