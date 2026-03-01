哈米尼死後展開報復！伊朗飛彈襲捲杜拜 帆船飯店遭碎片擊中起火

伊朗向波斯灣發動報復性打擊，杜拜指標性五星級建築「帆船飯店」（Burj Al Arab）遭擊中並起火。阿聯官媒表示，攔截飛彈與無人機所產生的碎片，導致該飯店外牆與主要港口發生多起火警。（圖擷取自社群媒體X）

伊朗向以色列及多個波斯灣國家發射飛彈與無人機發射飛彈與無人機，展開大規模軍事報復。此項行動是針對其最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）先前遭美以空襲身亡的回應；阿拉伯聯合大公國（UAE）多處指標性地標在襲擊中受損，商業中心杜拜更頻傳爆炸聲與火警。

攔截碎片擊中帆船飯店 人工島飯店連傳2爆

《法新社》報導，伊朗此次共發射137枚飛彈與209架無人機。被譽為七星級的帆船飯店（Burj Al Arab）外牆與底部於襲擊中起火，杜拜媒體辦公室證實，火勢是由攔截無人機墜落的碎片所引發，目前已受控制。此外，知名人工建築朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）也遭受波及，島上1座五星級飯店在爆炸後冒出濃煙，數小時後該處又發生第2波爆炸，共造成4人受傷。

請繼續往下閱讀...

此次報復行動對阿聯的經濟樞紐造成實質打擊。杜拜國際機場有4名員工受傷，阿布達比的札耶德國際機場（Zayed International Airport）則證實有1人死亡、7人受傷。此外，經常停泊美國軍艦的傑貝阿里港（Jebel Ali）也因攔截碎片墜落引發大火。由於機場與港口佔杜拜約60%的營收，這場針對高價值目標的打擊，已對區域經濟與航運安全造成嚴峻挑戰。

面對局勢升級，美國總統川普隨即發出強硬警告，表示若伊朗持續攻擊，美國將以「前所未見的武力」予以重擊。以色列方面已啟動代號「獅吼」（Lion’s Roar）的軍事行動應對，並緊急動員數千名預備役士兵。美軍則將相關防禦與報復任務命名為「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury），持續在波斯灣地區防禦重要設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法