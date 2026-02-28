為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普對伊開戰民主黨議員批有「憲法問題」 眾院議長為白宮決策背書

    2026/02/28 22:54 編譯管淑平／綜合報導
    聯邦參議院情報委員會首席民主黨議員華納（Mark Warner）。（法新社檔案照）

    聯邦參議院情報委員會首席民主黨議員華納（Mark Warner）。（法新社檔案照）

    美國總統川普28日宣布對伊朗展開代號「史詩怒火行動」後，聯邦參議院情報委員會首席民主黨議員華納（Mark Warner）公開表示，這次軍事行動挑起「嚴重的法律與憲法疑慮」。不過，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也於28日發表聲明，指國會領袖本週稍早聽取了關於將採取軍事行動的「詳細簡報」。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，華納28日發表聲明表示，「憲法很清楚：是否讓國家發動戰爭的權力在國會，發動大規模軍事行動、尤其在並無對美國構成迫在眉睫的威脅下發動，挑起嚴重的法律和憲法疑慮」。

    根據CNN同日稍早的報導，在攻擊行動發起前，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）和中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）本週稍早曾知會國會「8人幫」（Gang of Eight）中部分成員，包括強生、參院多數黨領袖圖恩（John Thune），以及華納，然而，多名熟悉內情的消息人士指出，議員並未獲得完整的法律依據說明；部分成員會後說，政府應該公開說明要發動這場行動的理由。

    「8人幫」指即國會中有權聽取行政部門機密情報的議員，包括參、眾兩院領袖和兩院情報委員會領袖。

    華納在28日的聲明中說，「國會必須獲得完整簡報，行政部門也必須提出明確的法律依據、明確界定的行動終結狀態（end state），以及避免讓美國再度捲入另一場成本高昂且不必要戰爭的計畫」。

    《紐約時報》報導，強生也於28日發表聲明，指「8人幫」本週稍早聽取了「詳細簡報」，或許有必要採取軍事行動，以保護美軍和在伊朗的美國公民。他說，「之後我收到魯比歐國務卿更新最新訊息，在這場行動持續過程中，我將與總統和戰爭部保持密切聯繫」。

    另外，主張強硬外交路線、多次鼓吹對伊朗動武的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則發文表示，這場行動「有其必要，早該進行」，他相信這場行動終將促使伊朗近50年的伊斯蘭主義政權垮台，使伊朗人民獲得自由。

