為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    前伊朗國王之子挺史詩怒火行動 呼籲人民伺機起義

    2026/02/28 18:46 中央社
    流亡海外的伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）。（法新社）

    流亡海外的伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）。（法新社）

    美國、以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗前國王之子芮沙．巴勒維發文將這場「史詩怒火行動」形容為人道干預，指川普給伊朗民眾的援助抵達，但最後的戰鬥應由伊朗民眾完成任務，重返街頭的時刻即將到來。

    伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）流亡美國，數年來持續在海外發聲，呼籲民眾走上街頭，推翻神權政府。

    美國總統川普今天清晨在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」後不久，芮沙‧巴勒維分別以波斯文與英文在社群媒體X上表示，「決定性時刻就在面前」。

    他說，美國總統承諾給予勇敢伊朗人民的援助已經抵達。這是人道干預，目標是伊朗伊斯蘭共和國、其鎮壓及殺戮機器，而非伊朗這個國家和偉大的民族。

    芮沙‧巴勒維請伊朗民眾現階段待在家中，保持冷靜，並且隨時準備在適當的時候重返街頭，採取最後行動。他並對執法單位及安全部隊喊話，指其職責是保衛人民，而不是保衛透過鎮壓和犯罪挾持國家的政權。

    芮沙‧巴勒維也透過訊息請川普保護伊朗平民的生命安全。「伊朗人民是您的天然盟友，也是自由世界的盟友，他們不會忘記您在伊朗當代史上最艱難時期給予的幫助」。

    1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻與美國友好的巴勒維政權，流亡穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）掌權，爆發美國大使館人質危機，在美國受教育的巴勒維之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）至今流亡在外。

    伊朗去年12月下旬爆發抗議，從首都德黑蘭（Tehran）的市集一路延燒，意在對嚴重通膨表達不滿。抗議強度後續達到「新層次」。政治分析家指出，若抗議動能持續不墜，政府即便發動鎮壓，恐怕也難以平息這場日益壯大的運動。

    川普1月10日聲援示威者，表示美方「準備好提供協助」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播