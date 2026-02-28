為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    在日中國人「白牌車」載客！5人被捕 查獲約100輛爽撈

    2026/02/28 17:30 即時新聞／綜合報導
    日本警方逮捕5位在日本經營白牌車的中國籍嫌犯；示意圖。（歐新社資料照）

    日本警方逮捕5位在日本經營白牌車的中國籍嫌犯；示意圖。（歐新社資料照）

    大阪府警交通搜查課昨（27日）宣布，以涉嫌違反《道路運送法》（禁止名義出借）等罪名，逮捕並函送住在大阪市旭區中宮的37歲中國籍運輸業者劉宣余等5名男女。

    《產經新聞》報導，據警方指出，劉嫌是正規計程車公司的前代表董事。他將與公司沒有雇用關係的5名20到40多歲男子使用的車輛，偽裝成自家公司車輛登記，讓這5人能夠懸掛綠色車牌（營業用車牌），從事「白牌計程車」（無許可經營計程車業務）違法行為。

    作為回報，劉嫌每輛車每月收取8萬到10萬日圓（約新台幣1萬6000到2萬）。警方認為，至今約有100輛車涉及名義出借，已收取超過3500萬日圓（約新台幣710萬），進一步調查實際情況中。

    警方也以涉嫌違反同法（無許可經營）等罪名查處。這5人主要接送中國旅客往返關西國際機場及飯店，並到京都、奈良等觀光地點，推測營業總額可能超過5000萬日圓（約新台幣1000萬）。

    劉嫌的逮捕理由為，涉嫌與他人共謀，在去年6月至今年1月期間，將與公司無雇用關係的5人所使用的車輛偽裝登記為計程車公司車輛，從事白牌計程車業務。對於共謀關係，他部分否認。

