    國際

    墨西哥頭號毒梟之死引爆全國暴亂 多家郵輪公司宣布緊急撤離

    2026/02/25 21:17 即時新聞／綜合報導
    墨西哥最大販毒集團首腦首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）傳出死訊，隨即引發全國多地大規模暴動，導致多家郵輪公司緊急更改航程以避開墨國港口。（歐新社）

    墨西哥最大販毒集團首腦首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）傳出死訊，隨即引發全國多地大規模暴動，導致多家郵輪公司緊急更改航程以避開墨國港口。（歐新社）

    墨西哥最大販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）傳出死訊，隨即引發全國多地大規模暴動，導致多家郵輪公司緊急更改航程以避開墨國港口。目前美國國務院已向公民發布緊急旅遊警示，呼籲受困當地的遊客應就地避難。

    《紐約郵報》報導，隨著墨西哥頭號毒梟、惡名昭彰的「哈里斯科新世代」（CJNG）首腦歐塞奎拉於22日被墨西哥軍方擊斃，其親信與成員在全國範圍內發動毀滅性報復。動亂波及多處觀光勝地，多家主要郵輪航商為確保旅客安全，已決定撤離原定的墨西哥停靠港口。

    挪威郵輪控股集團（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.）表示，旗下載有4000名乘客的「暢悅號」（Norwegian Bliss），已確定取消原定週三停靠哈利斯科州旅遊重鎮巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的行程；嘉年華郵輪公司（Carnival Corp）旗下載客量逾3000人的「皇家公主號」（Royal Princess）也同樣放棄停靠巴亞爾塔港。

    報導指出，歐塞奎拉的死訊觸發了哈利斯科州及其他19個州的連鎖攻擊，販毒集團透過焚燒、引爆車輛等手段，在全國主要道路設置超過2500處路障，癱瘓交通網絡，並與軍警對峙。

    目前巴亞爾塔港境內的旅客已被嚴令留在室內，不得外出。目前已有大量美國旅客滯留在墨西哥度假勝地，美國國務院則呼籲在墨公民應維持就地避難狀態，直到這波報復性暴力浪潮平息為止。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

