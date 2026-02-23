川普考慮「有限打擊」施壓 伊朗回應：任何攻擊都是侵略

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）強調，伊朗人在歷史上的任何時刻都從未屈服過。（圖取自伊朗外交部專頁）

美國總統川普透露正考慮對伊朗發動「有限打擊」以施加談判壓力，但這項軍事選項的表態立刻遭到德黑蘭當局強烈否定。伊朗官方明確警告，不存在所謂的有限度動武，任何形式的美國攻擊都將被視為侵略行為，伊朗方面表示將基於自衛權作出回應。

根據《法新社》報導，針對川普日前提及若雙方無法達成協議，他將考慮採取有限打擊的說法，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）在德黑蘭的記者會上予以嚴正駁斥。巴蓋伊強調，就伊朗的立場而言，根本沒有所謂的「有限打擊」。他明言任何侵略行為就是侵略，任何國家都有基於自衛權利做出猛烈回應的固有權利，而這正是伊朗將採取的行動。

儘管言辭交鋒激烈，美伊雙方的外交軌道並未完全中斷。在阿曼的斡旋下，兩國代表已於瑞士結束了第二輪的間接談判。伊朗與阿曼官方證實，後續會談預計將在週四舉行，不過美國方面目前尚未對此行程做出正式確認，顯示雙方在談判節奏上仍存在微妙差異。

美軍大舉集結 伊朗重申拒絕屈服

此次談判伊朗方面由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）領軍，美方則由特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）代表。伴隨著美軍在該地區的大規模部署，魏科夫接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時透露，川普十分納悶為何伊朗在面對華府的軍事調度時仍未「投降」。

針對美方這項帶有強烈施壓意味的言論，巴蓋伊則強硬回應指出，伊朗人在歷史上的任何時刻都從未屈服過。

