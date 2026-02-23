為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普考慮「有限打擊」施壓 伊朗回應：任何攻擊都是侵略

    2026/02/23 17:49 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）強調，伊朗人在歷史上的任何時刻都從未屈服過。（圖取自伊朗外交部專頁）

    伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）強調，伊朗人在歷史上的任何時刻都從未屈服過。（圖取自伊朗外交部專頁）

    美國總統川普透露正考慮對伊朗發動「有限打擊」以施加談判壓力，但這項軍事選項的表態立刻遭到德黑蘭當局強烈否定。伊朗官方明確警告，不存在所謂的有限度動武，任何形式的美國攻擊都將被視為侵略行為，伊朗方面表示將基於自衛權作出回應。

    根據《法新社》報導，針對川普日前提及若雙方無法達成協議，他將考慮採取有限打擊的說法，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）在德黑蘭的記者會上予以嚴正駁斥。巴蓋伊強調，就伊朗的立場而言，根本沒有所謂的「有限打擊」。他明言任何侵略行為就是侵略，任何國家都有基於自衛權利做出猛烈回應的固有權利，而這正是伊朗將採取的行動。

    儘管言辭交鋒激烈，美伊雙方的外交軌道並未完全中斷。在阿曼的斡旋下，兩國代表已於瑞士結束了第二輪的間接談判。伊朗與阿曼官方證實，後續會談預計將在週四舉行，不過美國方面目前尚未對此行程做出正式確認，顯示雙方在談判節奏上仍存在微妙差異。

    美軍大舉集結 伊朗重申拒絕屈服

    此次談判伊朗方面由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）領軍，美方則由特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）代表。伴隨著美軍在該地區的大規模部署，魏科夫接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時透露，川普十分納悶為何伊朗在面對華府的軍事調度時仍未「投降」。

    針對美方這項帶有強烈施壓意味的言論，巴蓋伊則強硬回應指出，伊朗人在歷史上的任何時刻都從未屈服過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播