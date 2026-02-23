美國世紀暴風雪多州進入緊急狀態！3509架航班取消、1.5萬架延誤

美國東北部遭遇世紀暴風雪，已有3509架航班取消、1萬5247架航班延誤。圖為紐約22日大雪。（法新社）

美國東北部遭遇世紀暴風雪襲擊，紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、麻薩諸塞州的州長已發布緊急狀態，截至22日下午為止有3509架航班取消、1萬5247架航班延誤。

據《路透》報導，取消航班數量最多的為紐約都會區3大機場，亦即約翰·甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場、紐華克自由國際機場，紐約州長侯可（Kathy Hochul）已在各地部署100名國民警衛隊防災。

另一方面，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）下令，從22日晚間9時到23日中午12時為止，禁止非必要車輛外出行駛，包括自行車和滑板車，並關閉所有學校。

康乃狄克州也採取了交通限制措施，州長拉蒙特（Ned Lamont）宣布從22日下午5時開始，禁止商用車輛在州內高速公路上行駛。麻薩諸塞州長希利（Maura Healey），則調派200名國民警衛隊防災，並從22日晚間起要求民眾非必要不得外出。

