奇特小行星謎樣雪人外型 研究揭露形成關鍵機制

小行星「天空」（Arrokoth），是人類探測器歷來探測的最遙遠、也是最原始天體，其如雪人般的外型，一直令科學家不解。一份新發表的研究，進一步支持此奇特外型源於重力作用的理論，並且釐清其中的機制。

英國《衛報》19日報導，表面泛著深紅色的「天空」，位於太陽系邊緣古柏帶（Kuiper belt），2019年，美國國家航空暨太空總署（NASA）探測器「新視野號」（New Horizons）飛掠古柏帶，拍下這個小行星奇特外型。古柏帶為位於海王星軌道之外的環狀區域，已知聚集許多矮行星以及被稱為「微行星」（planetesimal）的固態天體。微行星是形成行星的基石，但是並非所有都是圓形，天文學家估計，古柏帶中所發現的微行星，約10%到25%呈現雙葉型，看起來像花生或雪人。

之前的研究認為，「天空」雙球體結構應是在同一時期、以非劇烈方式形成，推測是經過一段「重力塌縮」過程產生。不過，具體過程一直有爭論。美國密西根州立大學研究人員，19日在《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）發表的一份新研究，經過54次電腦模擬，重建一團礫石雲在重力作用下逐漸聚集過程。

模擬發現，在部分情況下，兩個小型微行星會彼此環繞，最終以大約每秒5公尺或更低的速度緩慢彼此靠近、然後逐漸結合，形成有兩個球體相連結構的「接觸雙星」（contact binary）。

報告第一作者、密西根州立大學地球與環境科學系博士候選人巴恩斯（Jackson Barnes）說，「我們的模型中，有些接觸雙星外觀與『天空』極為相似」。他指出，這次新的模擬重要性也在於，支持長期以來的觀點，即微行星普遍是透過重力塌縮過程而形成。

「新視野號」任務首席調查員、行星科學家史登（Alan Stern）認為，這項研究支持「天空」是在一段溫和的過程中形成的假設。不過，貝爾法斯特女王大學天文學家費茲西蒙斯（Alan Fitzsimmons）提醒，模擬顯示僅約4%的天體為接觸雙星，但望遠鏡觀測顯示此比例更高，或許還有其他形成方式，有待未來更精細的模擬驗證。

