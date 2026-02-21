活在中世紀？ 印度10月嬰與母遭誣指「練巫術」慘被村民活活燒死

一對母子因被村民懷疑施展巫術，竟遭憤怒的暴民縱火焚燒致死，連年僅10個月大的嬰兒也未能倖免。示意圖。（路透）

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）近日發生一起駭人聽聞的「獵巫」慘案。一對母子因被村民懷疑施展巫術，竟遭憤怒的暴民縱火焚燒致死，連年僅10個月大的嬰兒也未能倖免。當地警方目前已逮捕4名涉案男子，並全力追緝其餘在逃嫌犯。

據《BBC》報導，這起悲劇發生在距離首府蘭契大約250公里的偏遠部落村莊。本週二（17）晚間，約十餘名暴民衝入受害者辛庫（Jyoti Sinku）家中，指控她是導致村內牲畜暴斃及一名男子死亡的幕後黑手。儘管辛庫的丈夫苦苦哀求將爭議交由村委會解決，但失控的群眾仍點燃大火，將辛庫與其幼子活活燒死。辛庫的丈夫也因試圖撲火救人而全身嚴重灼傷，目前仍在醫院接受治療。

警方初步調查發現，這起慘劇的導火線源於當地一名男子比魯阿（Pustun Birua）近期出現焦慮與昏厥症狀。由於該村落極度貧窮且缺乏正規醫療體系，比魯阿的妻子轉而求助於非正規的民間療士，對方聲稱比魯阿並非患病，而是遭到巫術詛咒。隨後比魯阿於週二晚間不治身亡，憤怒的村民隨即將矛頭指向辛庫，懷疑她施展巫術，引發這場致命私刑。

據了解，印度偏鄉地區因醫療資源匱乏與迷信，「獵巫」行為屢見不鮮。根據印度國家犯罪紀錄局數據顯示，2000年至2016年間，已有超過2500人因被懷疑修練巫術而遇害，受害者多為弱勢女性。

目前當地警方已針對此案成立特別專案小組，並依謀殺及刑事陰謀罪名立案調查。警方表示，除了持續追捕參與集體私刑的暴徒外，未來也將在農村地區加強舉辦宣導活動，期盼能藉此提升民眾法律素養，杜絕害人害己的迷信行為。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

