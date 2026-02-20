大勝後首次國會演說 高市早苗示警：中國脅迫正在加劇

日本首相高市早苗今（20日）在國會進行改選大勝後首次施政方針演說。（路透）

日本首相高市早苗今（20日）在國會進行改選大勝後首次施政方針演說，她警告中國的「脅迫」日益加劇，並承諾改革國防戰略，放寬軍售限制，加強關鍵供應鏈。

綜合日本媒體報導，日本首相高市早苗今在眾院全體會議上發表就任後的首次施政方針演說，她在國會演講中指出，中國不斷擴大的軍事活動、與俄羅斯日益緊密的安全聯繫以及北韓不斷增強的核飛彈能力，都表明「日本正面臨二戰以來最嚴峻、最複雜的安全環境」。

高市早苗強調：「中國正在加緊試圖通過武力或脅迫企圖單方面改變東海、南海現狀，同時在我國周邊的軍事活動擴大活躍。」

不過，高市早苗也表示，「對於中國，我們將全面推動戰略性互惠關係，致力於構建建設性且穩定的雙邊關係，這是高市內閣一貫的方針。中國是重要的鄰國，也因為存在各種懸而未決的問題與課題，我們更應持續保持溝通，從國家利益的角度出發，冷靜且適切地加以應對。」

高市指出，政府今年計畫修訂日本的三大核心安全文件，以制定新的防衛戰略，並將加快審查軍事出口規則，以擴大海外銷售並加強國防企業。同時承諾加強供應鏈，減少對「特定國家」的依賴，並與盟友合作，確保太平洋偏遠島嶼南鳥島周邊地區，包括稀土的關鍵物資供應。

最後，高市早苗總結演說疾呼：「一個不勇於迎接挑戰的國家沒有未來。只顧保護自身的政治無法帶來希望。」

