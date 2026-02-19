川普「和平理事會」掛牌上路 入會費315億、他卸任仍握否決權

美國總統川普1月於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，高調展示其親筆簽署的「和平理事會」特許狀。（美聯社資料照）

美國總統川普預計於當地時間週四（19日），在華盛頓正式啟動「和平理事會」（Board of Peace）。這個新機構尚未上路就公布了極不尋常的運作規則：想成為永久會員國須繳交10億美元（約新台幣315億元）入會費，而川普本人即便卸任，仍將保有主席身分與否決權。

付費門票制：戰後秩序進入實作階段

《法新社》報導，美方預期，這個新機構的成立將宣示加薩停火進程邁入第二階段，未來將聚焦解除武裝與維穩部署。然而，其特殊的運作模式引發各界高度關注。根據白宮公布的條款，這個平台充滿「川普式」的權力集中設計，這意味著未來誰能在加薩戰後秩序中發聲，可能不只取決於外交實力，也取決於是否「付得起門票」。

請繼續往下閱讀...

這場啟動儀式的首要任務雖是處理加薩戰後問題，但川普提出的重建願景卻帶有濃厚的商業色彩。他預計會在會中表示，加薩走廊擁有極佳的開發潛力，「可以發展海濱渡假村」。為推動相關計畫，預料他將宣布籌集50億美元資金，並計畫引入印尼部隊作為維和主力，外界解讀，此舉似有意將戰後重建與區域商業開發連動。

架空聯合國：學者批川普建構平行權力

這座設於華盛頓「美國和平研究所」（USIP）舊址的全新機構，最大爭議在於徹底打破傳統國際組織的平等與公眾原則。學者瓊斯（Bruce Jones）分析指出，這項「天價門票與大權獨攬」的設計，充分展現川普的戰略意圖：試圖建立一個由美國主導的平行權力架構，藉此實質架空並削減聯合國的全球影響力。

「和平理事會」的特殊門檻與運作邏輯，讓與會名單呈現出壁壘分明的政治光譜。據了解，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）等右翼領袖將親自出席捧場，反觀法國、加拿大等傳統西方盟友則預期將集體缺席。巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）更已公開拒絕邀請，譏諷這個機構根本是「一個只有川普是老闆的新聯合國」，質疑其試圖繞過現有國際秩序。

儘管充滿爭議，這場會議仍試圖推動具體的軍事進程。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）預料將在會中表態，若機制成熟，願派遣8000名維和部隊進駐加薩。然而，執行層面的挑戰依舊嚴峻，以色列總理納坦雅胡日前已透過代表強硬放話，和平的前提是哈瑪斯必須繳出所有武器，「連一把AK-47都不能留」。這意味著「和平理事會」一開張，馬上就要面對最棘手的繳械與地面維穩難題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法