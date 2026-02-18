提及美國持續呼籲烏克蘭「為和平讓步」 澤倫斯基：這並不公平

澤倫斯基認為，美國一直呼籲烏克蘭為和平讓步並不公平。（歐新社）

烏克蘭與俄羅斯代表團在美方斡旋下於瑞士日內瓦展開最新一輪和平談判，於17日結束首日會談。烏克蘭總統澤倫斯基近期接受美國新聞《Axios》訪問時再度重申，烏克蘭人民拒絕任何涉及將烏東地區移交俄羅斯、烏軍單方面撤出烏東的和平協議。澤倫斯基也認為，美國一直呼籲烏克蘭為和平讓步，這是不公平的。

根據《Axios》報導，就在澤倫斯基接受訪問的同時，烏俄談判代表正在日內瓦舉行會談，雙方的主要爭論點在於烏東頓巴斯地區的控制權。澤倫斯基提到，美方代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫希納（Jared Kushner）告訴他「俄羅斯真心希望結束戰爭」，他應該以此為基礎先和烏克蘭團隊協調後再來談判。但澤倫斯基建議兩人，這在烏克蘭人民眼中看來是個「失敗的和平」，希望兩人不要強迫他接受。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基提到，美國總統川普不斷公開呼籲烏克蘭為和平做出讓步，這是不公平的，強調川普對烏克蘭施壓可能會比對俄羅斯施壓更加容易，但實現持久和平的方法並不是「讓普廷得到勝利」。至於川普近日曾表示澤倫斯基有責任讓步，澤倫斯基坦言：「我希望這只是他的策略，而不是他的最終決定。」

不過澤倫斯基也感謝川普為和平所做的努力，強調他在與庫許納、魏科夫的談話中，彼此都互相尊重。澤連斯基重申，要在領土問題上取得突破的最佳途徑，就是讓普廷與他面對面會談，他已指示烏克蘭談判團隊提出在日內瓦舉行領導人會晤的方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法