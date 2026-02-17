為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄軍突然「瞎了」？Starlink斷訊釀大禍 烏軍趁亂5天狂吞200平方公里

    2026/02/17 14:42 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭士兵上週於哈爾科夫（Kharkiv）前線，操作國產「博達納」（Bohdana）自走砲準備向俄軍陣地開火。智庫分析指出，俄軍近期因「星鏈」（Starlink）通訊受阻導致指揮體系混亂，烏軍正趁勢在多處戰線發動突擊。（路透）

    烏克蘭士兵上週於哈爾科夫（Kharkiv）前線，操作國產「博達納」（Bohdana）自走砲準備向俄軍陣地開火。智庫分析指出，俄軍近期因「星鏈」（Starlink）通訊受阻導致指揮體系混亂，烏軍正趁勢在多處戰線發動突擊。（路透）

    現代戰爭中，失去通訊等同失去眼睛。就在俄羅斯前線部隊驚傳「斷網」、指揮系統陷入混亂的關鍵時刻，烏克蘭武裝部隊發動了久違的雷霆一擊。根據《法新社》引述權威智庫「戰爭研究所」（ISW）最新分析，烏軍抓準俄軍失去「星鏈」（Starlink）衛星支援的真空期，在短短5天內閃電收復201平方公里領土，創下自2023年6月以來最迅猛的進軍紀錄。

    這場戰場逆轉並非巧合。軍事觀察家指出，莫斯科部隊在前線違規使用的「星鏈」（Starlink）天線，自本月5日起出現大規模訊號中斷，這與創辦人馬斯克（Elon Musk）先前宣示將採取技術手段終止俄軍非法使用該服務的時間點高度吻合。

    ISW分析認為，這種技術性斷供造成了災難性後果。俄軍過去頻繁利用星鏈衛星規避電子干擾、引導無人機並實施精準打擊，如今這項優勢突然消失，導致前線部隊與後方指揮部脫節，也就是所謂的「指揮與控制」（Command and Control, C2）系統功能失調。俄羅斯軍事部落客也證實，通訊中斷讓前線部隊在面對烏軍突襲時，無法有效組織反制火力。

    5天戰果抵1個月 扎波羅熱戰線翻轉

    數據佐證了這次「數位突襲」的驚人戰果。烏軍在上週三至週日短短5天內收復的201平方公里失地，其面積幾乎等同於俄軍在去年12月整整一個月苦戰取得的進展。這波攻勢主要集中在扎波羅熱東部戰線，成功翻轉了俄軍自2025年中旬以來建立的防線優勢。

    儘管地面推進順利，但基輔不敢掉以輕心。烏克蘭總統澤倫斯基示警，情報顯示俄羅斯正籌備針對烏國能源基礎設施的新一輪「飽和空襲」，以報復地面戰場的失利。

    澤倫斯基強調，俄軍正透過結合無人機與飛彈的複合模式持續進化攻擊手段。根據監控團體「武裝暴力行動組織」（AOAV）數據顯示，2025年烏克蘭平民因轟炸傷亡的人數比前一年飆升了26%，顯示當俄軍在地面受挫、指揮失靈時，往往會轉向針對城市基礎設施進行更具破壞性的打擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播