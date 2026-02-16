東帝汶受理調查侵犯人權 大使遭緬甸軍政府驅逐

因不滿東帝汶受理緬甸人權組織提告緬甸軍政府反人類罪，緬甸軍政府下令驅逐東帝汶大使。圖為1名男子16日騎單車經過位於緬甸大城仰光的東帝汶大使館前。（法新社）

就在東帝汶的司法當局受理緬甸人權團體控告緬甸軍方反人類罪並展開司法程序後，緬甸官媒16日引述該國外交部的話報導，緬甸已下令東帝汶駐緬甸外交使節團團長在7天內離境。

東帝汶與緬甸在2006年建交，但隨著緬甸軍方在2021年發動政變、推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選文人政府並爆發內戰以來，兩國關係隨之惡化，東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）甚至還曾公開表示同情緬甸反抗軍。

上月，緬甸欽邦（Chin State）的人權組織（CHRO）向東帝汶司法部投訴，指控緬甸軍政府自2021年政變以來犯下戰爭罪與反人類罪；CHRO官員還會見霍塔。

2002年獨立建國的東帝汶，去年正式成為區域組織「東南亞國協」（ASEAN）的一員。CHRO說，他們之所以會向東帝汶提告，意在尋求東帝汶這樣1個有獨立司法體系的東協成員國，同時還同情以天主教徒占多數的緬甸欽邦所遭受苦難的國家，以伸張正義。

官媒《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）引述緬甸外交部的話說：「1個東協成員國的國家領袖（指東帝汶總統霍塔），與1個反對另1個東協成員國（指緬甸）的非法組織（指緬甸欽邦CHRO），進行此等毫無建設性的接觸，令人完全無法接受。」

緬甸軍政府發言人並未回應置評要求。

CHRO在2月初表示，東帝汶司法當局在收到該組織的投訴後，已對緬甸軍政府及其領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）展開司法程序。緬甸外交部說，東帝汶受理此案並指派檢察官進行調查，已導致「首開先例、負面解讀，與加劇（公眾）不滿」。

