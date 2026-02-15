轟歐盟才是真正威脅 匈牙利總理奧班：勝選後「清理」外國代理人

匈牙利總理奧班語出驚人地說，匈牙利面臨的真正威脅並非俄羅斯，而是歐盟。（法新社檔案照）

匈牙利將於4月12日舉行大選，面臨執政以來最嚴峻挑戰的總理奧班（Viktor Orban）14日語出驚人地說，匈牙利面臨的真正威脅並非俄羅斯，而是歐盟。他指控布魯塞爾企圖扶植傀儡政府，誓言若勝選將「清理」受外國影響的媒體與非政府組織。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，距離大選僅剩8週，奧班及其領導的民族主義政黨「青年民主黨」（Fidesz）正面臨自2010年重新掌權以來的最大危機。多數獨立民調顯示，由馬格雅（Peter Magyar）領導的中右翼反對黨「自由黨」（Tisza），支持度已超越執政黨。

請繼續往下閱讀...

面對選情告急，奧班在14日的支持者集會上火力全開，將歐盟比作上世紀統治匈牙利超過40年的蘇聯壓迫政權。他駁斥歐洲領袖對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）威脅歐洲安全的擔憂，聲稱這種恐懼是「原始且不嚴肅的」。

奧班強調，「我們必須習慣一個觀念：熱愛自由的人不應恐懼東方，而應恐懼布魯塞爾。」「布魯塞爾是一個明顯的現實，也是迫在眉睫的危險來源。這是苦澀的真相，我們不會容忍。」

自俄羅斯於近4年前的2022年2月全面入侵烏克蘭以來，奧班一直是普廷在歐盟最堅定的盟友。他堅決反對向基輔提供軍事與財政援助，並與莫斯科保持密切關係，同時將歐盟與北大西洋公約組織（NATO）盟友描繪為「戰爭販子」。

去年12月，奧班甚至公開說，關於2022年的入侵行動，「究竟是誰攻擊誰還不清楚」。

歐盟因擔憂奧班破壞民主制度、侵蝕司法獨立及官方貪腐問題，已凍結撥給布達佩斯的數十億歐元資金。奧班則多次威脅否決歐盟援烏政策做為反制。

隨著選舉逼近，奧班指控跨國銀行、能源公司與「布魯塞爾菁英」密謀，試圖透過扶植自由黨來推翻他的政府。對此，馬格雅堅決否認，並承諾將修復匈牙利與西方盟友的關係，讓國家回歸民主軌道。

奧班在演說中特別讚揚美國總統川普；川普已表態支持奧班。奧班稱許川普創造出一個有利環境，讓匈牙利得以驅逐「假的非政府組織（NGO），以及被收買的記者、法官和政客」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法