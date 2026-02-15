《你的名字》神之足跡恐永遠消失！諏訪湖連8年沒等到「御神渡」

1月29日清晨，日本長野縣諏訪市的八劍神社信徒們聚集在結冰的諏訪湖面上，準備測量冰層。他們在黎明前守候，期盼氣候變遷尚未剝奪他們體驗這場日益罕見、與神聖連結的機會。（法新社）

日本動畫大師新海誠名作《你的名字》中，那座夢幻的「糸守湖」原型地，現實中可能再也看不到傳說中「神明走過的冰之道路」了。位於長野縣的諏訪湖，其傳承數百年的冬季奇景「御神渡」（御神渡り），今年確定再次落空，這已是該現象連續第8年缺席，當地人憂心，這項神祕畫面正悄悄從現代歷史中消失。

據《法新社》報導，所謂的「御神渡」，是指嚴冬時湖面全面結冰，因日夜溫差導致冰層收縮與膨脹，在湖面上擠壓出一條隆起的冰脊，宛如神明走過的軌跡。當地的八劍神社神官每年都會舉行儀式，觀察這條「神之路線」。

神明連8年「缺席」 追平500年來最長紀錄

然而，今年這項期待再次落空。八劍神社神官宮坂清在2月4日正式宣布今年為「明海」（明けの海，指湖面未完全結冰），意味著「御神渡」不會出現。這已是諏訪湖連續第8年觀測不到此現象，追平了16世紀初期（室町時代）的最長缺席紀錄。

東京都立大學名譽教授三上岳彦指出，這份從1443年延續至今的觀測紀錄，是全球極其珍貴的氣候資料庫。從數據來看，神明長期的「缺席」，正是大自然對全球暖化加速發出的無聲警告。

氣候變遷 無力延續的傳統儀式

神官宮坂清無奈表示：「大自然不會說謊。」雖然今年1月底曾一度觀測到全面結冰，讓信眾燃起希望，但隨即因氣溫回升而融化。對當地人來說，這不只是氣候變遷的數據，而是一種傳統儀式逐漸無法延續的無力感。

若暖冬趨勢持續，這項被譽為「神之渡」的絕美景色，恐怕將成為只能在動畫或歷史紀錄中追憶的傳說。

