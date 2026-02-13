為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國AI模型Seedance生成「好萊塢片」 美國電影協會指控大規模侵權

    2026/02/13 20:48 編譯管淑平／綜合報導
    美國電影協會標誌。（法新社檔案照）

    中國短影音社群公司字節跳動（ByteDance）的人工智慧（AI）影片生成模型Seedance，生成幾可亂真的好萊塢影星影片，在網路上廣泛流傳，掀起爭議。對此，好萊塢影視產業組織「美國電影協會」（Motion Picture Association，MPA），12日深夜發表聲明，指控Seedance「未經授權大規模使用美國有版權作品」。

    《法新社》13日報導，Seedance 2.0利用AI技術生成的好萊塢影星逼真影片，近日在社群媒體平台流傳，影片內容如影星湯姆．克魯斯（Tom Cruise）和布萊德．彼特（Brad Pitt）對打，或數十種超級英雄、電玩角色明星場景，部分影片觀看次數已高達數百萬次。

    MPA執行長芮福金（Charles Rivkin）發表聲明，指控字節跳動的新AI模型，「在未設有意義的保護機制防範侵權下運作」，應該「立即停用」。MPA代表迪士尼（The Walt Disney Company）、環球影業（Universal）、華納兄弟（Warner Bros.）和串流平台Netflix等重量級影視公司。

    目前Seedance 2.0僅以測試版在中國限量使用，不過，社群媒體上持續有用戶生成的好萊塢式影像。

    芮福金說，「單日內．．．Seedance 2.0就大規模地未經授權使用美國受版權保護作品」，字節跳動「無視行之多年的著作權法律」，這些法律不僅保障創作者權利，也維繫數百萬個美國就業機會。

