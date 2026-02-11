為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新聞主播母親失蹤　FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

    2026/02/11 04:12 中央社

    美國電視新聞主播薩凡納．賈斯禮的母親失蹤10天，聯邦調查局（FBI）今天公布的新影像顯示，一名戴著全罩式面罩的人出現在這名主播母親家門外，疑似在動手干擾門口攝影機。

    法新社報導，FBI局長巴特爾（Kash Patel）在他的社群平台X帳號發布6張靜態照片與3段影片，畫面以詭異的黑白色調呈現，可見一人在黑暗中站在一處空蕩蕩的門口。這個人被描述為「持械人士」。

    根據美國有線電視新聞網（CNN），影片中可見歹徒走到Nest門鈴攝影機前，疑似用戴著手套的手遮住鏡頭。影片還拍到，此人一度遠離攝影機，拿起前院看似是植物的物品來遮擋鏡頭。

    美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「今日秀」（Today）共同主持人薩凡納．賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）失蹤多日，她據信是1月31日晚間或2月1日凌晨在亞利桑那州土桑市（Tucson）的住家被綁架，引發受到全美關注的大規模搜捕行動。

    薩凡納．賈斯禮曾於4日晚間在社群媒體發布影片，聲淚俱下地懇求綁匪出示她84歲的母親還活著的證明，強調由於「聲音和影像極易被偽造，我們必須百分之百確定她還活著，確保人就在你們手中」。

    美國總統川普當天也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他已與薩凡納．賈斯禮通話，並說：「我已指示所有聯邦執法部門立即支援，完全聽憑家屬與地方執法單位差遣。我們正投入所有資源，務必要讓她的母親平安返家。」（編譯：張曉雯）1150211

