韋伯新照直擊「深空巨龍」！秒速200公里高能噴流 揭開恆星誕生暴力面

韋伯太空望遠鏡捕捉到的「巨龍噴流」（The Dragon Jet）。這道宛如火龍的紅光，實為仙后座深處多顆原恆星同時向外噴射物質所形成的壯觀景象。（圖：Mark McCaughrean （MPIA）/NASA, ESA, CSA）

美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST），近期在仙后座深處捕捉到清晰影像，一道外型酷似神話生物的「火焰巨龍」劃破星雲。天文學家指出，這並非單純的星雲結構，而是恆星誕生過程中，物質以每秒100至200公里的高速向外噴射，衝擊周圍氣體所形成的「原恆星噴流（Protostellar Outflow）」。

天文學家比喻：像嬰兒吃多在嘔吐

科普網站《IFLScience》報導，馬克斯普朗克天文研究所（MPIA）天文學家麥考琳（Mark McCaughrean）解釋，這個編號 HH288 的複合體結構，其紅色的「龍焰」其實是受激發的分子氫。針對這種噴發機制，麥考琳給出了一個生動的比喻：恆星形成過程就像嬰兒進食，「你餵牠們吃東西讓牠們長大，但有些東西會從另一端出來」，這些恆星寶寶就像在「兩頭嘔吐」。

請繼續往下閱讀...

這種劇烈的噴射過程，是恆星生存的物理必然。恆星在原恆星階段會從周圍氣體雲中吸積物質，根據角動量守恆定律，物質向內塌縮時旋轉速度會急劇加快。若沒有將多餘的角動量排出，恆星將因轉速過快而自我撕裂。因此，這些高速噴流扮演了關鍵的「煞車」角色，讓恆星能維持結構穩定並持續生長。

韋伯望遠鏡的近紅外線觀測更修正了過去的認知。早期的觀測僅能辨識出兩道主噴流，但新影像證實，該區域核心隱藏著一個高密度的原恆星團，至少有5到6顆中等質量的原恆星正同時進行噴發。這項發現顯示，中等質量恆星的噴流活動，對於調節星系內的恆星形成效率具有重要影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法