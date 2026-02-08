中媒炒作冬奧選手被日本裁判壓分 自家網友痛斥：引導仇恨

2026冬奧單板滑雪男子大跳台，中國選手蘇翊鳴敗給2名日本選手拿到銅牌，中媒旋即炒作蘇翊鳴遭到日本裁判壓分。（圖擷自蘇翊鳴IG）

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運單板滑雪男子大跳台，於台灣時間8日舉行決賽，曾在2022年冬奧同項目斬獲金牌的中國選手蘇翊鳴，此次分數敗給2名日本選手拿到銅牌，中媒旋即炒作蘇翊鳴遭到日本裁判壓分的說法，但迅速遭到自家網友砲轟是「引導仇恨」。

中國「新浪熱點」微博帳號轉發《瀟湘晨報》等媒體消息，以「蘇翊鳴疑似被日本裁判壓分」的文章標題登上微博熱搜第一，內文指稱有人認為蘇翊鳴可能遭到日本裁判壓分，蘇翊鳴本人則回應裁判完全公平，他自己也沒有發揮出最理想的狀態。

中國網友紛紛在這則文章下留言，痛罵中媒「因為仇視別國（指日本）就製造謠言」、「運動員本人都說完全公平了，還要以這樣帶有引導性的字眼做標題」、「又開始引導仇恨了」。

還有網友表示，單板滑雪大跳台會有不同裁判評分，去掉最高分、最低分以後再平均，因此不存在「壓分」的可能；其他網友則指出，蘇翊鳴落地後確實有用手觸雪的情況，因此被扣分很正常。

「蘇翊鳴疑似被日本裁判壓分」登上微博熱搜第一。（圖擷自微博）

