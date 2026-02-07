為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    選前之夜催票 高市早苗警告勿鬆懈：小心被翻盤

    2026/02/07 23:49 中央社
    日本首相兼自民黨總裁高市早苗催票，呼籲選民切勿鬆懈。她握手握到右手腕舊疾復發戴護具，手指也纏繃帶。（歐新社）

    日本首相兼自民黨總裁高市早苗催票，呼籲選民切勿鬆懈。她握手握到右手腕舊疾復發戴護具，手指也纏繃帶。（歐新社）

    日本眾議院大選明天投開票，朝野各黨今晚在全國重點選區展開「選前之夜」演說，全力催票。首相兼自民黨總裁高市早苗表示，「聽到有人說不能讓自民黨贏太多，真的很不甘心」，呼籲選民切勿因為選情樂觀而鬆懈，否則可能翻盤。

    高市早苗晚間在東京都世田谷區二子玉川公園替候選人若宮健嗣站台，儘管氣溫嚴寒，天空不時飄雨，現場仍聚集大批民眾，主辦方聲稱約有1萬人到場。

    高市早苗表示，自己上任首相僅3個多月，便決定解散國會舉行大選，是因為日本正面臨重大的經濟與財政政策轉向，必須先取得納稅人的理解與審判，「否則就不是誠實的政治」。

    她表示，這次自民黨公約中首次明確寫入「負責任的積極財政」，這是要糾正過去數十年的過度緊縮與對未來投資不足。高市直言，過去的政策削弱了日本整體國力，日本、日本人明明就有實力，這樣實在太可惜，「現在不行動就來不及了」。

    高市強調，未來政策重點將聚焦糧食安全、資源與能源安全、醫療健康、國土強化與防災，以及網路安全等。其中資源方面，包括推進南鳥島周邊深海稀土開發，減少對單一國家依賴。

    高市也提到，近期多家媒體都在說自民黨會「壓倒勝利」、「不要讓自民黨贏太多」，讓她聽了真的很不甘心。她呼籲支持者切勿因情勢樂觀而鬆懈，強調單一選區勝負往往只在毫釐之間，過去也有候選人因為100票之差落選，「因此每一票、每一票都很重要」，每一票都可能左右結果。

    朝日新聞報導，在野陣營則主打「牽制執政黨」，提醒選民必須警惕執政黨大勝的後果。

    中道改革聯盟共同代表野田佳彥在東京多地演說，強調堅守非核3原則與和平路線，呼籲選民「不要向右傾斜」。

    國民民主黨代表玉木雄一郎則表示，該黨主張的「年收之牆」調整等政策已與執政黨達成共識，力圖擴大席次以強化政策談判力。他指出，為了防止執政黨「猛踩油門卻方向錯誤」，國民民主黨想成為負責指引的導航員。

    去年參議院選舉有所斬獲的參政黨也在最後一夜強調，「若讓自民黨贏得太誇張，就不會再傾聽各位國民和參政黨的聲音」，呼籲選民投票分散權力。

    此外，日本維新會、共產黨、令和新選組、日本保守黨、社民黨等政黨，也分別圍繞經濟、移民、減稅、和平與社會福利等議題展開最後動員，力拚擴大存在感。

    這次眾院選從解散到投開票僅16天，為戰後最短日程。各黨在選前最後一夜全面動員，執政黨力守優勢，呼籲選民勿因自滿而馬失前蹄，在野陣營則強調防止一黨獨大，選情仍存變數。

