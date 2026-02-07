為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭無人機襲俄 巡弋飛彈燃料廠冒烈火

    2026/02/07 21:37 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯一處儲油設施遭烏國無人機攻擊後起火畫面。示意圖。（美聯社檔案照）

    俄羅斯一處儲油設施遭烏國無人機攻擊後起火畫面。示意圖。（美聯社檔案照）

    烏克蘭情報機關「國家安全局」（SBU）消息人士7日透露，烏國無人機打擊俄羅斯西部特維爾州（Tver）一座巡弋飛彈Kh-55、Kh-101燃料製造工廠，冒出熊熊烈火。

    《基輔獨立報》7日引述烏克蘭國家安全局消息人士說法，這場打擊目標是特維爾州列德基諾實驗工廠（Redkino Experimental Plant），該工廠生產俄國巡弋飛彈專用燃料Decilin-M元件，以及柴油、航空煤油添加物。消息人士說，SBU旗下Alpha特種部隊操作的無人機，擊中這座設施，「烏克蘭國安局進行成功的打擊後，該工廠廠區冒出熊熊烈火，並竄出黑煙」。

    網路流傳工廠遇襲後起火的畫面。衛星監測全球幾近即時火災事件的FIRMS數據也顯示，工廠所在地在攻擊發生後發生的火災。

    特維爾州當地政府證實這場攻擊行動，指一架無人機墜入該地點後起火，州長科洛列夫（Vitaly Korolev）說，未造成人員傷亡，工廠生產不受影響。俄國國防部宣稱，俄軍擊落出現在特維爾州上空的四架無人機。

    SBU消息人士說，該工廠在俄國生產巡弋飛彈上扮演「重要」角色，即使是作業的短暫停擺，都會提高其燃料生產的困難，降低俄國維持對烏國城市攻擊強度的能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播