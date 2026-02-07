烏克蘭無人機襲俄 巡弋飛彈燃料廠冒烈火

俄羅斯一處儲油設施遭烏國無人機攻擊後起火畫面。示意圖。（美聯社檔案照）

烏克蘭情報機關「國家安全局」（SBU）消息人士7日透露，烏國無人機打擊俄羅斯西部特維爾州（Tver）一座巡弋飛彈Kh-55、Kh-101燃料製造工廠，冒出熊熊烈火。

《基輔獨立報》7日引述烏克蘭國家安全局消息人士說法，這場打擊目標是特維爾州列德基諾實驗工廠（Redkino Experimental Plant），該工廠生產俄國巡弋飛彈專用燃料Decilin-M元件，以及柴油、航空煤油添加物。消息人士說，SBU旗下Alpha特種部隊操作的無人機，擊中這座設施，「烏克蘭國安局進行成功的打擊後，該工廠廠區冒出熊熊烈火，並竄出黑煙」。

請繼續往下閱讀...

網路流傳工廠遇襲後起火的畫面。衛星監測全球幾近即時火災事件的FIRMS數據也顯示，工廠所在地在攻擊發生後發生的火災。

特維爾州當地政府證實這場攻擊行動，指一架無人機墜入該地點後起火，州長科洛列夫（Vitaly Korolev）說，未造成人員傷亡，工廠生產不受影響。俄國國防部宣稱，俄軍擊落出現在特維爾州上空的四架無人機。

SBU消息人士說，該工廠在俄國生產巡弋飛彈上扮演「重要」角色，即使是作業的短暫停擺，都會提高其燃料生產的困難，降低俄國維持對烏國城市攻擊強度的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法