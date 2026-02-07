為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    PO種族歧視影片被罵爆！罕見退縮刪影片 川普回應了

    2026/02/07 11:47 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普在「真實社群」上發布論及2020年總統大選陰謀論的影片，片尾竟出現把前總統歐巴馬伉儷變成猴子的畫面。（擷取自川普社群發文）

    美國總統川普昨天深夜在「真實社群」（Truth Social）帳號上分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見退縮將貼文刪除。一名白宮官員透露，此為幕僚人員操作失誤而發佈；川普對此表示，他只看到影片的前半部，沒看到有爭議的結尾，他也譴責該影片。

    根據《路透》報導，白宮最初駁斥外界批評是「假憤怒」，但隨後改口，將貼文歸咎於一名幕僚操作失誤。川普被媒體問到是否譴責該影片是，他回應：「我當然譴責。」川普說，他只看到了影片的前半部，並沒有看到引發爭議的結尾。

    「我沒看完這段影片，」川普說。「我看了第一部分，內容主要是關於投票機詐欺、那有多麼歪曲和令人厭惡。然後我就把它交給工作人員了。通常他們會看完，但我猜有人沒看。」

    儘管刪除影片，但川普目前並未對此事道歉。

    一名川普的顧問稍早表示，川普並沒有看過該影片，在得知內容有爭議後便下令刪除；該顧問透露，只有少數高級幕僚擁有川普社群帳號的權限。

    這段分享於川普社群的1分鐘影片，擴大了關於他2020年大選失敗源於投票舞弊的指控。在影片末尾剪接了一段簡短、顯然是由AI生成的片段，畫面中猿猴在跳舞，並被加上了歐巴馬夫婦的頭像。

