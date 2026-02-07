為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普政府第3人！ 海軍部長被爆搭過艾普斯坦「蘿莉快遞」 飛行紀錄全曝光

    2026/02/07 11:17 編譯陳成良／綜合報導
    美國海軍部長費蘭。（美聯社檔案照）

    美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案餘波盪漾，最新解密文件顯示，川普政府的現任海軍部長費蘭（John Phelan）也名列其中。據《華盛頓郵報》揭露，費蘭不僅出現在艾普斯坦的私人飛機名單上，且至少兩度搭乘這架被稱為「蘿莉快遞」（Lolita Express）的波音727客機往返大西洋兩岸。

    Reddit 網友立大功 挖出塵封名單

    這份飛行紀錄最初是由美國知名論壇 Reddit 軍事版的網友發現，隨後經《華盛頓郵報》查證屬實。紀錄顯示，費蘭早在2006年就與艾普斯坦有過接觸。他先是在當年2月27日搭機從紐約甘迺迪機場（JFK）飛往倫敦魯頓機場（Luton）；數日後的3月3日，又搭乘同一架飛機返回紐約。當時費蘭年約40多歲，正擔任戴爾科技（Dell Technologies）創辦人的投資顧問。

    飛行名單上除了費蘭與艾普斯坦，還出現了法國模特兒經紀人布魯奈爾（Jean-Luc Brunel）。布魯奈爾被指控是艾普斯坦性販運網絡中的核心人物，負責為其物色年輕女孩，甚至被控強暴。布魯奈爾已於2022年在法國獄中自殺身亡。

    費蘭是繼川普本人、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之後，第三位被證實出現在艾普斯坦文件中的現任政府高層。雖然目前沒有證據顯示費蘭涉及艾普斯坦的性犯罪行為，但他對此保持沉默，透過海軍發言人拒絕回應，白宮方面也暫無評論。

    才剛被參議員提告 爭議不斷

    費蘭身為億萬富翁藝術收藏家，是川普競選活動的大金主，住家更鄰近川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）。他於今年3月才剛獲得參議院確認就職海軍部長，但上任後風波不斷。除了捲入艾普斯坦醜聞，費蘭近期還因試圖懲處提醒軍隊「不必服從非法命令」的退役海軍軍官、現任亞利桑那州民主黨參議員凱利（Mark Kelly），而遭對方一狀告上聯邦法院。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

