抗衡中國！確保關鍵礦產供應 美國聯手歐盟、日本、墨西哥

圖為萊納斯位於澳洲的稀土加工廠。（彭博資料照）

華爾街日報報導，川普政府4日指出，美國已同意與日本、墨西哥及歐盟合作開發用於國防等產業的關鍵礦產。根據協議草案，相關國家將合作確認特定產業的必要關鍵礦產、制定鼓勵開採與加工政策，以抗衡中國在該領域的主導地位。

根據美國、日本與歐盟達成的協議，他們將在30天內就如何共同支持採礦、提煉、加工、回收等議題簽署備忘錄。美國貿易代表署在另一份聲明指出，美國與墨西哥將在未來60天內實施類似的行動計畫。

美國貿易代表葛里爾指出，「今天的公告是全球最大市場導向經濟體，致力為關鍵礦產的優惠貿易建立新典範的重大訊號」。

川普政府4日召集55個國家舉行關鍵礦產高峰會，副總統范斯在峰會開幕時說，會議的目的是「在加強夥伴國家合作的同時，多元化關鍵礦產市場的全球供應」。

他指出，相關努力之一是在盟國之間建立關鍵礦產「優惠貿易區」，當中涉及為關鍵礦產設定價格下限、透過對貿易區之外的國家課徵關稅，以維持該貿易區。價格下限與關稅，被視為防止中國以廉價礦產傾銷市場的必要措施，因為中國此舉將抑制西方企業投資採礦與加工的意願。

范斯說，「當前的國際關鍵礦產市場已經失靈；持續性投資幾乎不可能實現，只要價格依然反覆無常、不可預測，這種狀況就會持續下去」。

他表示，將建立一個「關鍵礦產優惠貿易中心，通過可執行的價格選擇來防範外部干擾」，並明確表示，美國正尋求就價格下限達成協調一致的協議。

彭博報導，范斯的言論呼應總統川普近日宣布的近120億美元關鍵礦產「金庫」計畫。

該儲備計畫將透過16.7億美元的私人資本，以及美國進出口銀行提供創紀錄的100億美元貸款進行融資。美國進出口銀行執行長John Jovanovic說，「我們正吸引資金，最重要的是吸引美國私募股權的參與」。

