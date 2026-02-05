夢魘再臨！美俄核條約到期 日本原子彈倖存者憂核戰

日本原水爆被害者團體協議會擔心世界正走向核戰。（歐新社）

美俄兩國之間最後1份核條約《新削減戰略武器條約》已到期，引發人們對全球軍備競賽的擔憂。日本原子彈倖存者今（5）日表示，他們擔心世界正走向核戰。

根據《法新社》報導，日本原水爆被害者團體協議會（Nihon Hidankyo）表示，世界未能認識到此問題的迫切性。該團體由1945年美國對廣島和長崎的原子彈爆炸倖存者組成，於2024年獲得諾貝爾和平獎。

日本原水爆被害者團體協議會共同主席田中煕巳在記者會上說「鑑於目前的形勢，我感覺在不久的將來，我們真的會爆發核戰，走向毀滅。」

田中煕巳指出，他擔心擁有核武國家的公民，可能不會過多考慮本國的武器問題。他說「他們甚至可能把核武視為自己是大國的證明，這是個巨大的錯誤。」

世界各地活動人士也警告說，《新削減戰略武器條約》的終止，可能會引發世界主要核武大國之間的新一輪軍備競賽，並鼓勵中國擴大其核武庫。

目前美國已聲稱，新的協議必須包含中國。但日本活動人士表示，日本未能採取任何有效措施來推動東亞地區的軍控，也未能促使中國加入此類努力。

對此日本內閣副官房長官佐藤啟在記者會上指出，日本一貫認為，推動包括美國、俄羅斯和中國在內相關國家的軍控和裁軍努力至關重要。

