緩解觀光公害 羅馬特雷維噴泉今起收2歐元門票

特雷維噴泉是羅馬知名地標之一。（法新社）

為了緩解龐大的觀光客人潮，義大利羅馬知名觀光景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）自今（2）日起開始收取門票，每位想近距離參觀或者投錢許願的旅客都必須繳交2歐元（約合新台幣75元）的費用。

綜合《路透》、《法新社》報導，特雷維噴泉是羅馬知名地標之一，傳統上來到此處的遊客會將硬幣投入噴泉祈願。

但從本週一開始，想要靠近噴泉投幣或拍照留念的旅客都必須繳交2歐元的入場費。平日收費時段為上午11點半至晚上10點，週末則為上午9點至晚上10點。

羅馬市議會旅遊事務委員歐諾拉托（Alessandro Onorato）指出，特雷維噴泉的門票每年估計能帶來600萬歐元（約合新台幣2.25億）的收入，這筆收費會用來支付噴泉導覽員的薪資，並讓羅馬市民免費參觀當地博物館。

並非所有遊客都認同這套收費標準，阿爾巴尼亞籍遊客呂西亞（David Lyucia）表示，他覺得向觀光客收費合理，但「義大利人必須付錢就不合理」；來自阿根廷的遊客卡拉布里亞（Vittoria Calabria）則認為噴泉應該免費開放給所有人。

歐諾拉托對這些意見不以為然，他說：「如果特雷維噴泉在紐約，他們會收100歐元，不是2歐元。」

即日起想要近距離參觀特雷維噴泉的旅客必須繳交2歐元的門票。（歐新社）

