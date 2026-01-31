聯合國秘書長致函193位大使稱財政快崩潰 最快7月耗盡資金

古特瑞斯表示，聯合國正面臨財政崩潰風險。（歐新社）

聯合國秘書長古特瑞斯近日致函193位聯合國大使，稱聯合國正處於「迫在眉睫的財政崩潰」邊緣，這在很大程度上是由於成員國未能繳納強制性會費，其中拖欠會費最多的是美國。若會費拖欠和其他財務結構問題未解決，聯合國最快可能在7月就會耗盡資金。

《華盛頓郵報》31日報導，美國拖欠聯合國經常性營運預算的會費近22億美元（約695億台幣），這些會費可追溯至2024年底。此外，美國還拖欠其他項目數億美元的認捐或評估款項。

根據各國國民總收入、人口及債務比例分攤會費的公式，美國須繳納聯合國經常預算的22％，2026年為34.5億美元。緊隨其後的是中國，繳納比例為20％，並已繳清至今年初。

一位不願透露姓名的官員表示，委內瑞拉拖欠的會費高達3800萬美元（約12億台幣），是第三大欠款國。該官員表示，根據聯合國規定，任何連續兩年未繳會費的成員國都將暫停聯合國大會的投票權。

古特瑞斯在未提及任何具體國家的情況下寫道：「我們以前也曾應對過拖欠會費的困難時期，但今天的情況截然不同……目前的狀況難以為繼。」

美國共和黨政府和議員長期以來一直批評聯合國浪費、自由主義傾向嚴重且效率低下，並在某些年份減少或暫時扣留部分會費。川普政府拒絕支付任何費用，且並未正式告知聯合國是否打算支付任何未來的款項或逾期款項。

雖然聯合國年度會費通常在1月到期，但許多國家會在一年中分期支付。拜登政府於去年1月卸任，其2024年下半年的會費仍未支付。

川普曾表示，聯合國擁有巨大的「潛力」，但並未履行維護世界和平的承諾。在本月初簽署的一項行政命令中，他下令美國退出66個國際組織、機構和委員會，其中近一半是聯合國機構。他聲稱，這些機構「損害美國的獨立性，並將納稅人的錢浪費在無效或敵對的議程上」。

川普近期宣布成立的「和平理事會」（Board of Peace）最初是作為其加薩和平計畫的監督機構，如今卻引發人們擔憂，認為川普計畫徹底取代聯合國。

在一封致60位受邀加入該理事會的世界領袖信中（目前已有25位正式加入，但均非美國的主要盟友），川普表示，該理事會將「採取一種大膽的新方式來解決全球衝突」。川普任命自己為理事會主席，擁有對成員名單及理事會幾乎所有行動的否決權。

當記者詢問古特瑞斯，他是否認為該理事會是聯合國的競爭對手時，古特瑞斯回應道，「在我看來，維護國際和平與安全的基本責任在於聯合國，在於安理會……任何其他機構或聯盟都無權依法要求所有成員國遵守有關和平與安全的決議」。古特瑞斯表示，全球問題無法由單一強權解決。

除了會費拖欠問題外，古特瑞斯也在信中呼籲聯合國大會修改一項規定，即無論成員國是否已繳納會費，任何在年底未使用的預算資金都將退還給成員國政府，「我們正遭受雙重打擊，一方面是會費拖欠，另一方面是必須退還從未收到的資金。換句話說，我們陷入一個卡夫卡式的循環，被要求退還根本不存在的資金」。

根據推估，如果會費和財務體系問題都無法解決，聯合國最快可能在7月就會耗盡資金。

