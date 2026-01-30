為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國總理第3度強行通過預算案 恐引發新一波不信任投票

    2026/01/30 17:10 編譯張沛元／綜合報導
    法國總理勒克努30日強行通過2026年預算案，恐招新一波的不信任投票。圖為勒克努28日結束每週內閣會議後離開總統府。（法新社）

    法國總理勒克努30日強行通過2026年預算案，恐招新一波的不信任投票。圖為勒克努28日結束每週內閣會議後離開總統府。（法新社）

    法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）30日動用法國憲法賦予的特權，第3次也是最後1次在無需經國會表決下、強行通過2026年預算案，此舉恐引發另一場對內閣的不信任投票。

    勒克努在強行通過預算案時說，「法國必須要有預算。因此，我在此向（法國國會下議院）國民議會承諾，政府會對2026年的整個法國預算法案負責。」

    勒克努此前已援引法國憲法第49.3條，在無需經國會表決下強行通過預算案的收支部分。2026年預算案在國民議會歷經3個月討論依然卡關。

    反對派已誓言會對勒克努提出不信任動議。

    勒克努是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的親密盟友，去年9月9日上任，是馬克宏在總統任內的第7位、2年內的第5位總理。上任不到1個月的10月6日，剛公布新內閣名單的勒克努請辭下台，但4天又被馬克宏重新任命為總理，並於16日面對2項不信任案投票，但順利挺過。

    由於沒有任何黨派或聯盟掌握國會多數席次，法國政壇自馬克宏2022年連任以來日益動盪；2024年，馬克宏試圖藉提前改選國會打破僵局，豈料卻導致國會更為分裂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播