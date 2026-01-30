法國總理第3度強行通過預算案 恐引發新一波不信任投票

法國總理勒克努30日強行通過2026年預算案，恐招新一波的不信任投票。圖為勒克努28日結束每週內閣會議後離開總統府。（法新社）

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）30日動用法國憲法賦予的特權，第3次也是最後1次在無需經國會表決下、強行通過2026年預算案，此舉恐引發另一場對內閣的不信任投票。

勒克努在強行通過預算案時說，「法國必須要有預算。因此，我在此向（法國國會下議院）國民議會承諾，政府會對2026年的整個法國預算法案負責。」

勒克努此前已援引法國憲法第49.3條，在無需經國會表決下強行通過預算案的收支部分。2026年預算案在國民議會歷經3個月討論依然卡關。

反對派已誓言會對勒克努提出不信任動議。

勒克努是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的親密盟友，去年9月9日上任，是馬克宏在總統任內的第7位、2年內的第5位總理。上任不到1個月的10月6日，剛公布新內閣名單的勒克努請辭下台，但4天又被馬克宏重新任命為總理，並於16日面對2項不信任案投票，但順利挺過。

由於沒有任何黨派或聯盟掌握國會多數席次，法國政壇自馬克宏2022年連任以來日益動盪；2024年，馬克宏試圖藉提前改選國會打破僵局，豈料卻導致國會更為分裂。

