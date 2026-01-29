美伊戰雲密佈？ 五角大廈「披薩指數」又飆高

有鑑於中東局勢持續緊張，美國國防部「披薩指數」持續高漲。（法新社）

美國與伊朗因德黑蘭政府鎮壓反政府示威，兩國關係緊繃，中東情勢持續升溫，美軍「林肯號」航艦打擊群也抵達中東。有鑑於局勢持續緊張，美國國防部的「披薩指數」也持續狂飆。

「五角大廈披薩指數」一詞源於1990年代初，「披薩指數」一直被視為美國國防部可能加班的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。專門追蹤披薩指數的X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，近2日都有披薩指數高漲的現象出現。

「五角大廈披薩指數報告」表示，美東時間27日晚間11點45分左右，離國防部最近的達美樂和「Papa Johns」披薩店的客流量都已以往平均還高，而且此時距離打烊僅剩15分鐘；而美東時間28日下午6點45分，國防部附近也有多家披薩店都表示店內客流量高於平均。

川普28日再對伊朗發出強硬警告，呼籲德黑蘭當局「時間已經不多，立刻回到談判桌」，針對其爭議性核計畫達成協議，否則將面臨比去年更猛烈的軍事打擊。川普發文聲稱：「一支規模比派往委內瑞拉更龐大的艦隊正迅速朝伊朗前進，它已準備就緒，必要時能迅速完成任務。」他重提去年6月美軍成功摧毀多處伊朗核設施的「午夜重鎚行動」，並強調：「上次攻擊已造成重大破壞，下一次會更糟！別讓這種事再發生。」

