為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊戰雲密佈？ 五角大廈「披薩指數」又飆高

    2026/01/29 10:17 即時新聞／綜合報導
    有鑑於中東局勢持續緊張，美國國防部「披薩指數」持續高漲。（法新社）

    有鑑於中東局勢持續緊張，美國國防部「披薩指數」持續高漲。（法新社）

    美國與伊朗因德黑蘭政府鎮壓反政府示威，兩國關係緊繃，中東情勢持續升溫，美軍「林肯號」航艦打擊群也抵達中東。有鑑於局勢持續緊張，美國國防部的「披薩指數」也持續狂飆。

    「五角大廈披薩指數」一詞源於1990年代初，「披薩指數」一直被視為美國國防部可能加班的典型指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。專門追蹤披薩指數的X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，近2日都有披薩指數高漲的現象出現。

    「五角大廈披薩指數報告」表示，美東時間27日晚間11點45分左右，離國防部最近的達美樂和「Papa Johns」披薩店的客流量都已以往平均還高，而且此時距離打烊僅剩15分鐘；而美東時間28日下午6點45分，國防部附近也有多家披薩店都表示店內客流量高於平均。

    川普28日再對伊朗發出強硬警告，呼籲德黑蘭當局「時間已經不多，立刻回到談判桌」，針對其爭議性核計畫達成協議，否則將面臨比去年更猛烈的軍事打擊。川普發文聲稱：「一支規模比派往委內瑞拉更龐大的艦隊正迅速朝伊朗前進，它已準備就緒，必要時能迅速完成任務。」他重提去年6月美軍成功摧毀多處伊朗核設施的「午夜重鎚行動」，並強調：「上次攻擊已造成重大破壞，下一次會更糟！別讓這種事再發生。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播