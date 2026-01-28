哈爾濱IKEA結業！賣場淪戰場 顧客暴走搶貨全武行

位於中國哈爾濱的IKEA近日清倉特賣，多名顧客爭搶同一件商品。（取自網路）

瑞典居家用品巨頭宜家家居（IKEA）今年初宣布關閉中國境內7家門市，近日門市陸續進行清倉特賣，卻意外釀混亂景象，許多顧客為了爭奪商品在貨架旁吵成一團，有人試圖強行搬走他人推車裡的商品，雙方大打出手，連旁觀者也被捲入推擠之中，場面失控。

綜合媒體報導，據IKEA公告，自2月2日起關閉包括上海寶山、廣州番禺、天津中北、南通、徐州、寧波和哈爾濱在內等7家門市。

多名哈爾濱網友24日分享當天商場現況顯示，在貨架區有多名顧客爭搶同一件商品，場面一度僵持。還有網友表示，早上開店時需排隊入場，很多人進商場搶東西，「開店後直奔打折區，打折區一開門就會被搶占上，儘管有工作人員維持秩序，但因人流過大，現場較為混亂。」

另有照片顯示，開店前已有大批顧客在排隊等候，多名保全為此站成一排圍成人牆維持秩序，至開門營業瞬間不少顧客迅速衝入商場。

位於中國哈爾濱的IKEA近日清倉特賣，為避免再發生混亂場面，提前出動大批保全維持秩序。（擷取自齊魯晚報）

