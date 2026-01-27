為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本民眾不認同解散國會居多 小笠原曝自民黨過半勝選關鍵！

    2026/01/27 20:30 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本首相高市早苗做出政治豪賭，提前解散眾議院進行改選，盼藉高支持度一舉擴大自民黨國會席次，以利推動施政。眾院大選今（27日）正式開跑，知名政治學者小笠原欣幸分析當前形勢，坦言高市內閣雖然支持率非常高，但要注意支持高市首相並不等於支持自民黨，其實目前日本各家民調顯示，不認同解散國會者居多，高市要想贏下大選只有催高投票率，否則可能落敗。

    日本眾院大選今天公告完成候選人登記，各政黨黨魁也在全國各地街頭，發表選戰「第一聲」演說，宣布選戰開跑，預計2月8日投開票，時程相當緊湊。小笠原欣幸今天在臉書發文指出，高市內閣上任迄今滿3個月，總體來說支持率都維持在高檔，1月民調雖然相較去年12月從70.3%下滑至65.4%，但這個數字與歷屆內閣相比，仍屬相當高的水準。

    但需要特別看的是，各家民調詢問「贊成或反對解散國會重新改選」，結果各家都是「反對」高於「贊成」，這顯示日本輿論雖然支持高市內閣，但並不認同解散國會重新改選的決定。從政黨支持率來看，自民黨的支持率維持在30%出頭，遠低於對高市首相的支持率，甚至在在眾院選舉比例代表區的投票意向上，回答會投給自民黨的（34%）低於上次石破內閣在眾院選舉前（36%）的數據，講白話就是自民黨的支持率，與上次敗選時並無二致。

    但在野黨的支持率也沒有提升，各家民調機構都詢問了是否對選前成立的「中道改革聯合」抱有期待，結果各家民調都顯示「不期待」大幅高於「期待」。

    小笠原欣幸表示，高市內閣支持率高當然對選舉有利，但要注意的是，支持高市首相並不等於支持自民黨，而且有許多人不認同解散國會重新改選的決定，這對高市政府而言恐怕也是隱憂。考慮到高市首相的人氣，建立在游離票和年輕世代的支持之上，這次投票率對選舉結果的影響可能相當關鍵，若投票率上升，執政黨有望大勝；若投票率偏低，執政黨可能僅能勉強過半；若遇上大雪或寒流導致投票率大幅下滑，執政黨則可能落敗。

    小笠原欣幸最後直言，高市首相能否在兩週的選戰中，充分說明執政黨增加席次，對日本的政治、經濟、外交能帶來哪些正面效益，對這次眾院改選非常重要。

