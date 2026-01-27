日本京大畢業「美女刺客」突退選 本人親曝原因

從名校京都大學醫學院畢業、曾當過模特兒25歲高材生今井優里。（圖擷取自@youri2911 群平台「X」，本報合成）

日本眾議院選舉將於2月8日舉辦投開票，從名校京都大學醫學院畢業、曾當過模特兒25歲高材生今井優里（今井 ゆうり），日前宣布接受在野黨國民民主黨徵召參選，因可愛又亮眼的外貌，被讚譽為本屆選舉的「美女刺客」。未料，昨（26）日今井優里突然在社群平台發布宣布退選，消息引發各界譁然。

綜合日媒報導，今井優里出身大阪，畢業於京都大學醫學部人類健康科學系，在學期間擔任過模特兒，IG帳號吸引逾6萬人追蹤。報導指出，今井優里曾受邀登上知名企業家堀江貴文主持的網路節目，並在本月24日宣布代表國民民主黨角逐大阪第7選區的眾議員席次後，被堀江貴文力挺「會是很棒的政治家」。

據悉，今井優里24日在社群平台X（原推特）發文提到參選的核心理念，是希望能打造出「從負擔的世代，走向挑戰的世代」、「不論年齡、立場，都能勇於嘗試的社會」，並指她以25歲之齡參選，是因為感受到日本年輕世代對政治的關注正在升高，身邊也越來越常聽到希望改變社會、開始關心政治的聲音，於是下定決心親自挑戰。

然而今井優里宣布參選僅2日，就在26日晚間11點50分發布最新聲明，提到自己決定退選，對於讓大家失望以及浪費眾人的寶貴時間，她本人對此感到非常抱歉。至於退選原因，今井優里則在貼文中簡短解釋，「考慮到競選可能對工作上的相關人士造成困擾，所以決定取消本次參選。目前還不清楚，能否進一步說明更多細節。」

