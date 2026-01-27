為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本京大畢業「美女刺客」突退選 本人親曝原因

    2026/01/27 14:46 即時新聞／綜合報導
    從名校京都大學醫學院畢業、曾當過模特兒25歲高材生今井優里。（圖擷取自@youri2911 群平台「X」，本報合成）

    從名校京都大學醫學院畢業、曾當過模特兒25歲高材生今井優里。（圖擷取自@youri2911 群平台「X」，本報合成）

    日本眾議院選舉將於2月8日舉辦投開票，從名校京都大學醫學院畢業、曾當過模特兒25歲高材生今井優里（今井 ゆうり），日前宣布接受在野黨國民民主黨徵召參選，因可愛又亮眼的外貌，被讚譽為本屆選舉的「美女刺客」。未料，昨（26）日今井優里突然在社群平台發布宣布退選，消息引發各界譁然。

    綜合日媒報導，今井優里出身大阪，畢業於京都大學醫學部人類健康科學系，在學期間擔任過模特兒，IG帳號吸引逾6萬人追蹤。報導指出，今井優里曾受邀登上知名企業家堀江貴文主持的網路節目，並在本月24日宣布代表國民民主黨角逐大阪第7選區的眾議員席次後，被堀江貴文力挺「會是很棒的政治家」。

    據悉，今井優里24日在社群平台X（原推特）發文提到參選的核心理念，是希望能打造出「從負擔的世代，走向挑戰的世代」、「不論年齡、立場，都能勇於嘗試的社會」，並指她以25歲之齡參選，是因為感受到日本年輕世代對政治的關注正在升高，身邊也越來越常聽到希望改變社會、開始關心政治的聲音，於是下定決心親自挑戰。

    然而今井優里宣布參選僅2日，就在26日晚間11點50分發布最新聲明，提到自己決定退選，對於讓大家失望以及浪費眾人的寶貴時間，她本人對此感到非常抱歉。至於退選原因，今井優里則在貼文中簡短解釋，「考慮到競選可能對工作上的相關人士造成困擾，所以決定取消本次參選。目前還不清楚，能否進一步說明更多細節。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播