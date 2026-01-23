以色列擬控制加薩人口流動 要求「出多於入」

以色列士兵於2025年12月，在加薩走廊拉法地區一處隧道入口附近駐守。（美聯社檔案照）

路透23日引述三名知情人士獨家報導指出，以色列計畫在埃及與加薩邊境的拉法（Rafah）口岸重啟後，限制巴勒斯坦人進入加薩，確保出境人數多於入境者。此舉引發外界對以方推動人口外移的疑慮。

美國支持的過渡性加薩國家行政委員會主席沙斯（Ali Shaath）22日宣布，拉法口岸將於下週開放。該口岸是加薩逾200萬居民幾乎唯一的出入通道，自2024年起由以色列軍方控制。

根據美國總統川普提出的停火計畫，拉法原應在第1階段開放；該計畫去年10月促成以色列與哈瑪斯短暫停火。本月華府宣布進入第2階段，內容包括以軍進一步撤出加薩、哈瑪斯交出行政控制權。

消息人士指出，以色列尚未明確說明如何執行入境限制或目標比例。以方過去曾表示「鼓勵」加薩居民移民，但否認強制驅逐。巴勒斯坦方面則高度敏感，擔憂離境者可能被拒返家。

未來拉法口岸將由約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府人員駐守，並由歐盟監督，模式仿照去年初停火期間做法。此外，以方堅持在加薩境內靠近邊境處設立軍事檢查站，所有進出人員須接受以軍安全審查。

以色列總理辦公室未回應置評請求。以方過去多次反對開放拉法。

