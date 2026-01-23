為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗繼子山本建 未獲自民黨推薦參選眾議員

    2026/01/23 16:32 中央社
    日本福井縣議員、日本首相高市早苗繼子山本建卻未自民黨提名參選眾議員，將以無黨籍身分參選。（擷取自山本建官網）

    日本福井縣議員、日本首相高市早苗繼子山本建卻未自民黨提名參選眾議員，將以無黨籍身分參選。（擷取自山本建官網）

    日本眾議院今天下午1時召開全體會議時正式解散，各黨開始準備大選。不過，自民黨在福井2區的布局出現變數。原本福井縣黨部打算提名縣議員、同時是日本首相高市早苗的繼子山本建，卻未獲黨中央公認，山本將以無黨籍身分參選。

    讀賣新聞、日本富士新聞網（FNN）報導，自民黨昨天公布眾議院選舉第二波公認名單，原本由福井縣黨部上報的新人、縣議員山本建，最終未獲黨中央公認。據了解，黨中央反而打算「支持」以無黨籍身分參選、但隸屬自民黨會派的現任眾議員齊木武志，這項決定引發地方黨部強烈反彈。

    齊木上次眾院選舉是以日本維新會候選人身分參選，並靠比例代表復活當選，去年9月退黨後加入自民黨會派。

    這次福井2區的公認之爭，齊木和山本兩人都向縣黨部提出申請，縣黨部19日召開執行部會議後，基於齊木尚未具備黨籍等因素，決定上報山本為公認人選，但最後未被黨中央採納。

    相關人士指出，黨本部評估後，決定不在福井2區推出正式公認候選人，而是改以「支持」齊木的方式應戰。

    報導指出，這樣的做法沒有反映縣黨部的意見，令地方相當不滿。福井縣黨部已表態強烈反彈，預定今天召開臨時執行部會議，討論後續因應。

    兩人接受讀賣新聞採訪時，均表示會以無黨籍身分參選。

    齊木表示，感謝黨中央的判斷，將全力爭取把福井2區的席次「搶回來」，並表示會在23日完成入黨手續。

    山本則是強調，讓保守陣營分裂並非他的本意，他原本也曾考慮若有其他人獲得公認就退選，但在確認自民黨沒有公認候選人後，已決定以無黨籍身分投入選戰，著手準備參選事宜。

    41歲的山本建是前眾議員山本拓的長子，同時也是高市的繼子，背景備受關注。眾議院選舉將於1月27日公告、2月8日投開票。

