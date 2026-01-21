為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    白俄加入加薩和平理事會　繼續改善對美關係

    2026/01/21 03:30 中央社

    白俄羅斯總統魯卡申柯今天簽署協議，加入由美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」。這是他面臨多年國際孤立後，逐步改善對美關係的最新一步。

    路透社報導，川普去年9月提出結束加薩戰爭的計畫時，提議成立「和平理事會」（Board of Peace）。美方上週寄給各國領袖的邀請函，勾勒出這個組織希望在調停全球衝突扮演更廣泛的角色，其中白俄羅斯也收到邀請。

    川普本週稍早表示，他已邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）成為這個理事會的成員；亞美尼亞20日已表態加入。

    而白俄羅斯總統府今天透過社群平台Telegram公布魯卡申柯（Lukashenko）簽署文件的影片，以及引述他的說法稱希望能為烏克蘭的和平做出貢獻。

    魯卡申柯1994年起掌權，長期因人權紀錄不佳，以及在俄烏戰爭爆發後表態支持普丁，而被西方國家排斥。不過，在白俄羅斯釋放政治犯的交換條件下，川普去年開始逐步放寬制裁白俄羅斯的措施。

    而白俄羅斯受邀加入川普成立的「和平理事會」，也象徵美國持續推動讓魯卡申柯重返國際舞台，華府也正在與他協商進一步釋放囚犯及推動雙邊關係正常化。（編譯：楊惟敬）1150121

