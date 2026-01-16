美國出手了！財政部制裁伊朗鎮壓示威官員與實體 包括國安會秘書

美國15日對被指控鎮壓全國性抗議行動的伊朗官員，祭出新一輪制裁，其中包括伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼。（路透檔案照）

美國15日對被指控鎮壓全國性抗議行動的伊朗官員，祭出新一輪制裁，其中包括伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書拉里賈尼（Ali Larijani），指其策劃對和平抗議活動進行暴力鎮壓，並透過洗錢手段處理高達數十億美元的石油收入。

綜合美聯社與法新社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將18名個人與企業列入制裁名單，指控拉里賈尼是最早呼籲對抗議民眾動用暴力的官員之一。

此外，伊朗執法部隊與革命衛隊在羅瑞斯坦省（Lorestan）與法斯省（Fars）的4名地區指揮官，也因其在鎮壓行動中所扮演的角色，而被列入制裁名單。

財政部指出，法斯省的安全部隊「已殺害無數和平示威者」，當地醫院「因收治大量槍傷患者而不堪負荷，導致無法接收其他類型的病患」。

美方說，這些制裁對象涉及透過一個「影子銀行」網絡，將伊朗石油銷往海外市場所得的資金，經由設於阿拉伯聯合大公國、新加坡與英國的空殼公司進行洗錢；該網絡與已遭制裁的伊朗金融機構伊朗國家銀行（Bank Melli）與城市銀行（Shahr Bank）—有關。

所謂「影子銀行」，是指行使類似銀行功能，但運作於傳統銀行體系監管之外的金融活動與機構。財政部指出，這些網絡利用掩護公司與兌換行（exchange houses），每年轉移數十億美元資金；與此同時，伊朗民眾卻正承受嚴峻的經濟困境。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，美國「堅定支持伊朗人民對自由與正義的訴求」，財政部「將動用一切工具，鎖定幕後策動政權以暴政踐踏人權者」。

伊朗的示威行動始於12月28日，起因是伊朗里亞爾貨幣暴跌；在國際社會部分因其核計畫而施加制裁的背景下，伊朗經濟持續承受巨大壓力。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）14日在福斯新聞頻道節目中聲稱，抗議最初是和平展開，政府也與抗議者及其領袖進行接觸，但在示威進入第10天後，「由境外勢力主導的恐怖分子元素」出現，導致抗議活動轉趨暴力。

去年2月，美國總統川普重新對伊朗啟動「極限施壓」政策，試圖阻止其發展核武器，包括由美國主導、針對伊朗3處關鍵濃縮設施的軍事打擊。

針對大批抗議者死亡，美國揚言可能對伊朗採取報復行動。不過，川普14日釋出可能降溫的訊號，表示殺戮行為似乎正在停止。

這波制裁措施將剝奪相關個人與企業在美國境內持有的任何財產或金融資產，並禁止美國企業與公民與其進行交易。然而，由於多數被制裁對象並未在美國金融機構持有資金，相關措施在實際層面上僅具象徵意義。

