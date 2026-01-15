捷克擬調整對中政策 國安顧問：不代表削弱與台灣關係

捷克擬調整對中國的政策方向，捷克總理國家安全顧問說，這不代表捷克會削弱與台灣的關係。圖為兩國國旗。（資料照）

捷克擬調整對中國的政策方向，捷克總理國家安全顧問柯蒙尼契克（Hynek Kmoníček）表示，將在確保國家安全的前提下，重新進入中國市場，但這不代表捷克會削弱與台灣的關係。

根據捷克媒體iDNES.cz 14日的報導，柯蒙尼契克近日接受iDNES.cz的Rozstřel節目專訪時指出，「我認為缺席中國市場是沒有道理的。但我們必須以對我們安全、對我們有利的方式進入，這並不容易。」

柯蒙尼契克透露，已與總理巴比斯（Andrej Babiš）做好相關規劃。若接下來其他國家的元首，不僅僅是捷克，在和中國的協調下，多場務實的訪問如期進行，「今年內我們可能會看到某種程度的轉變」。

柯蒙尼契克強調，「這並不意味著我們會放棄對台灣的立場」。他指出，台灣如今是「晶片之島」，其複雜的半導體產業生態至今無法被複製。

他說：「台灣人決定將『全世界每一台電腦都需要他們』這點，轉化為對抗中國最強、最安全的防線。因此，如今所有人都會保護台灣。」

對於巴比斯是否會訪問中國，柯蒙尼契克表示，「我不排除這種可能，但也不會證實」。柯蒙尼契克透露，他近期與中國外交部副部長會晤，對方此行訪布拉格，主要是來會見捷克新政府。

談及全球權力結構的變化，柯蒙尼契克表示，世界經濟重心已明顯轉向亞洲，政治影響力也正隨之轉移。然而，中國正面臨嚴峻的人口老化與勞動力萎縮問題，為因應挑戰，北京當局正大舉投資人工智慧與機器人技術，以維持全球競爭力。

對於國際安全議題，柯蒙尼契克評論，美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）採取的手段「前所未見」，並在能源市場與地緣政治上產生連鎖效應，包括油價下跌、伊朗與古巴政經局勢動盪，進而可能影響俄羅斯的財力與戰略。

至於俄烏戰爭，柯蒙尼契克表示，無論戰事持續或凍結，烏克蘭仍是捷克在安全議題上最關切的議題，此外，戰爭不僅帶來大量難民壓力，也重塑捷克與歐洲的產業結構。

他說：「今年很可能出現歷史性轉折，捷克這個歐洲汽車工廠，武器製造將首次超越汽車產業。」

在外交層面，柯蒙尼契克強調，捷克目前最重要的安全資產之一，是總理巴比斯與美國總統川普之間維持良好的個人關係。至於與歐洲國家關係，他表示，無論是否政黨輪替，斯洛伐克始終是捷克最親密的夥伴，捷克將秉持務實的外交原則，與所有鄰國保持良好關係，以確保經濟利益。

