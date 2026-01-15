談崩了！歐洲多國聯軍進駐格陵蘭 阻川普「征服」野心

談崩了！歐洲多國聯軍進駐格陵蘭 阻川普「征服」野心2026/01/15 17:14 編譯陳成良／綜合報導
圖為丹麥軍方去年9月在格陵蘭首府努克（Nuuk）外海，與北約盟國舉行聯合演習的壯盛畫面；隨著美國與丹麥談判破裂，法國、德國與瑞典等國軍隊已於15日陸續抵達格陵蘭。（美聯社檔案照）
美國與歐洲盟友在北極圈的角力正式檯面化。法新社報導，在華盛頓舉行的美國、丹麥高層會議宣告破裂，無法解決雙方對格陵蘭主權的「根本性分歧」，歐洲多國軍事人員週四（15日）陸續抵達格陵蘭。面對美國總統川普揚言要「征服（conquering）」這座戰略島嶼，法國、德國、瑞典與挪威決定採取實質軍事行動，派遣部隊進駐格陵蘭首府努克（Nuuk）進行「偵察任務」。
這場在白宮舉行的關鍵會議，由丹麥與格陵蘭外長對上美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）會後向媒體坦言：「我們沒能改變美方的立場。很明顯，總統（川普）有征服格陵蘭的願望。」他強調，雙方仍存在「根本性分歧」，美方的接管要求是絕對不必要的。
馬克宏證實法軍在路上 德軍受邀進駐
隨著外交途徑陷入僵局，軍事部署隨即展開。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上證實：「首批法國軍事人員已經在路上，其他人隨後就到。」德國國防部也宣布，應丹麥邀請，由13人組成的聯邦國防軍（Bundeswehr）偵察小組週四抵達努克。格陵蘭副總理埃格德（Mute Egede）說，預計未來幾天會有更多北約士兵、軍機與船艦出現在格陵蘭，進行所謂的「訓練」任務。
藉口防中俄 川普態度強硬中帶保留
儘管並未出席會議，川普在會後受訪時重申，如果俄羅斯或中國想佔領格陵蘭，丹麥根本無力防守，因此美國必須介入，「我們可以做任何事」。不過，相較於先前的激進言論，川普這次語氣稍顯緩和，「我們會看看事情如何發展，我想會有解決方案的」。分析指出，川普在庫拉索與委內瑞拉採取軍事行動後，對格陵蘭的野心似乎更加膨脹。
面對大國博弈，格陵蘭當地氛圍緊繃。首府努克的商店櫥窗、公寓陽台甚至公車上，本週都掛滿了紅白相間的格陵蘭旗幟，展現國家團結。然而，居民難掩焦慮。51歲的教師絲蒂森（Vera Stidsen）告訴法新社：「這非常可怕，因為這是件大事。我只希望未來能像現在一樣，生活在和平中不受干擾。」
À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.— Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） January 14, 2026
De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront.