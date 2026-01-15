為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    談崩了！歐洲多國聯軍進駐格陵蘭 阻川普「征服」野心

    2026/01/15 17:14 編譯陳成良／綜合報導
    圖為丹麥軍方去年9月在格陵蘭首府努克（Nuuk）外海，與北約盟國舉行聯合演習的壯盛畫面；隨著美國與丹麥談判破裂，法國、德國與瑞典等國軍隊已於15日陸續抵達格陵蘭。（美聯社檔案照）

    圖為丹麥軍方去年9月在格陵蘭首府努克（Nuuk）外海，與北約盟國舉行聯合演習的壯盛畫面；隨著美國與丹麥談判破裂，法國、德國與瑞典等國軍隊已於15日陸續抵達格陵蘭。（美聯社檔案照）

    美國與歐洲盟友在北極圈的角力正式檯面化。法新社報導，在華盛頓舉行的美國、丹麥高層會議宣告破裂，無法解決雙方對格陵蘭主權的「根本性分歧」，歐洲多國軍事人員週四（15日）陸續抵達格陵蘭。面對美國總統川普揚言要「征服（conquering）」這座戰略島嶼，法國、德國、瑞典與挪威決定採取實質軍事行動，派遣部隊進駐格陵蘭首府努克（Nuuk）進行「偵察任務」。

    這場在白宮舉行的關鍵會議，由丹麥與格陵蘭外長對上美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）會後向媒體坦言：「我們沒能改變美方的立場。很明顯，總統（川普）有征服格陵蘭的願望。」他強調，雙方仍存在「根本性分歧」，美方的接管要求是絕對不必要的。

    馬克宏證實法軍在路上 德軍受邀進駐

    隨著外交途徑陷入僵局，軍事部署隨即展開。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上證實：「首批法國軍事人員已經在路上，其他人隨後就到。」德國國防部也宣布，應丹麥邀請，由13人組成的聯邦國防軍（Bundeswehr）偵察小組週四抵達努克。格陵蘭副總理埃格德（Mute Egede）說，預計未來幾天會有更多北約士兵、軍機與船艦出現在格陵蘭，進行所謂的「訓練」任務。

    藉口防中俄 川普態度強硬中帶保留

    儘管並未出席會議，川普在會後受訪時重申，如果俄羅斯或中國想佔領格陵蘭，丹麥根本無力防守，因此美國必須介入，「我們可以做任何事」。不過，相較於先前的激進言論，川普這次語氣稍顯緩和，「我們會看看事情如何發展，我想會有解決方案的」。分析指出，川普在庫拉索與委內瑞拉採取軍事行動後，對格陵蘭的野心似乎更加膨脹。

    面對大國博弈，格陵蘭當地氛圍緊繃。首府努克的商店櫥窗、公寓陽台甚至公車上，本週都掛滿了紅白相間的格陵蘭旗幟，展現國家團結。然而，居民難掩焦慮。51歲的教師絲蒂森（Vera Stidsen）告訴法新社：「這非常可怕，因為這是件大事。我只希望未來能像現在一樣，生活在和平中不受干擾。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播