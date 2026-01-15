談崩了！歐洲多國聯軍進駐格陵蘭 阻川普「征服」野心

圖為丹麥軍方去年9月在格陵蘭首府努克（Nuuk）外海，與北約盟國舉行聯合演習的壯盛畫面；隨著美國與丹麥談判破裂，法國、德國與瑞典等國軍隊已於15日陸續抵達格陵蘭。（美聯社檔案照）

美國與歐洲盟友在北極圈的角力正式檯面化。法新社報導，在華盛頓舉行的美國、丹麥高層會議宣告破裂，無法解決雙方對格陵蘭主權的「根本性分歧」，歐洲多國軍事人員週四（15日）陸續抵達格陵蘭。面對美國總統川普揚言要「征服（conquering）」這座戰略島嶼，法國、德國、瑞典與挪威決定採取實質軍事行動，派遣部隊進駐格陵蘭首府努克（Nuuk）進行「偵察任務」。

這場在白宮舉行的關鍵會議，由丹麥與格陵蘭外長對上美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）會後向媒體坦言：「我們沒能改變美方的立場。很明顯，總統（川普）有征服格陵蘭的願望。」他強調，雙方仍存在「根本性分歧」，美方的接管要求是絕對不必要的。

馬克宏證實法軍在路上 德軍受邀進駐

隨著外交途徑陷入僵局，軍事部署隨即展開。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上證實：「首批法國軍事人員已經在路上，其他人隨後就到。」德國國防部也宣布，應丹麥邀請，由13人組成的聯邦國防軍（Bundeswehr）偵察小組週四抵達努克。格陵蘭副總理埃格德（Mute Egede）說，預計未來幾天會有更多北約士兵、軍機與船艦出現在格陵蘭，進行所謂的「訓練」任務。

藉口防中俄 川普態度強硬中帶保留

儘管並未出席會議，川普在會後受訪時重申，如果俄羅斯或中國想佔領格陵蘭，丹麥根本無力防守，因此美國必須介入，「我們可以做任何事」。不過，相較於先前的激進言論，川普這次語氣稍顯緩和，「我們會看看事情如何發展，我想會有解決方案的」。分析指出，川普在庫拉索與委內瑞拉採取軍事行動後，對格陵蘭的野心似乎更加膨脹。

面對大國博弈，格陵蘭當地氛圍緊繃。首府努克的商店櫥窗、公寓陽台甚至公車上，本週都掛滿了紅白相間的格陵蘭旗幟，展現國家團結。然而，居民難掩焦慮。51歲的教師絲蒂森（Vera Stidsen）告訴法新社：「這非常可怕，因為這是件大事。我只希望未來能像現在一樣，生活在和平中不受干擾。」

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） January 14, 2026

