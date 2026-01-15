路透：美國將在24小時內對伊朗發動軍事打擊

歐洲官員透露，美國可能在24小時內對伊朗發動軍事打擊。圖為伊朗學生在德黑蘭的英國大使館前，焚燒美國國旗抗議。（路透）

路透報導，美國總統川普似乎已決定對伊朗發動軍事打擊。2名歐洲官員14日晚間透露，美國對伊朗進行軍事介入，可能在未來24小時內展開。

一名未具名的以色列官員也指出，川普似乎已決定介入伊朗情勢，但相關行動的規模與時程仍不明朗。

《路透》14日稍早引述匿名美國官員報導，在區域緊張情勢升高之際，美國正基於預防考量，自該地區若干關鍵基地撤離部分人員。

《美聯社》報導，在伊朗一名高層官員警告將對中東地區美軍基地發動攻擊後，駐卡達一個重要美軍基地部分人員已接獲撤離通知。

該名匿名官員表示，針對該基地採取的相關措施，屬於預防性作為。基於安全考量，該名官員並未進一步透露撤離行動相關細節，包括是否為自願或強制、涉及軍人或文職人員，以及接獲撤離通知人數等。

總部設於挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）表示，伊朗安全部隊在鎮壓反政府抗爭行動中，已造成至少3428名示威者死亡，並逮捕逾1萬人。

