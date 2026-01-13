為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    義大利遊客偷拍泰國運將吃飯「像狗一樣」引戰全網嗆來單挑

    2026/01/13 11:06 即時新聞／綜合報導
    一名西方遊客偷拍泰國計程車司機，稱對方「像狗一樣」從塑膠袋中扒飯。（擷取自臉書帳號Giuseppe Taddeo）

    一名西方遊客偷拍泰國計程車司機，稱對方「像狗一樣」從塑膠袋中扒飯。（擷取自臉書帳號Giuseppe Taddeo）

    一名西方遊客近日在社群平台發布影片，嘲諷一名泰國計程車司機用塑膠湯匙從塑膠袋中扒飯吃的行徑「像狗一樣」，引起軒然大波，不僅泰國網友群起撻伐，國際網友也看不下去，紛紛譴責該遊客的侮辱與歧視行為。

    泰媒《The Thaiger》報導，該名男性遊客在Facebook分享一段影片：一名泰國計程車司機坐在後車廂上，用塑膠湯匙從塑膠袋中吃飯。該車停在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近。

    影片中，該遊客一邊拍攝一邊用義大利文說道：「看看我們的計程車司機，他正在吃午餐，他像狗一樣從塑膠袋裡吃東西，他跟狗完全一樣。我愛狗，但這種人令人作嘔。」期間，計程車司機似未意識到自己正成為被嘲笑的對象，只專心用餐。

    影片迅速引起批評聲浪，許多人留言批評該遊客侮辱一名只是趁短暫休息時間吃飯的當地人。另有人指出，用塑膠袋吃飯在泰國相當普遍，這是當地生活方式。也有人警告，未經他人同意拍攝並散布影片，或違反泰國《個人資料保護法》，將向泰國移民局檢舉。

    對此，該名遊客不但置之不理，還在留言區貼出自己在曼谷下榻的飯店位置，挑釁網友當面與他對質。

