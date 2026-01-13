阻止伊朗繼續鎮壓示威 白宮：川普正考慮空襲

白宮新聞秘書李威特12日表示，川普正考慮空襲，藉此阻止德黑蘭當局持續鎮壓抗議活動。（美聯社）

伊朗全國性抗議仍持續延燒，美國總統川普先前曾警告德黑蘭當局，若殺死抗議者，美國將予以打擊，在伊朗示威潮死傷持續攀升之際，美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）12日告訴記者，川普正考慮空襲，藉此阻止德黑蘭當局持續鎮壓抗議活動。

綜合外媒報導，李威特表示：「川普總統的一項長處，就是讓所有選項都擺在檯面上。而空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一。」李威特也提到，川普總統的首要選項永遠是外交，「伊朗政權在公開場合的言論，與美國政府私下收到的訊息相當不同。我認為總統有興趣探討這些私底下的訊息」。後續李威特強調：「總統已經表明了，如果他認為有必要，他並不會害怕使用軍事手段，我想沒有人比伊朗更清楚這點。」

儘管伊朗政府已經中斷網路4天，但仍有少量資訊從伊朗傳出。人權組織報告指稱，伊朗國內死亡人數不斷上升，李威特也對此提及川普的看法，表示川普當然不想看到有人在德黑蘭街頭被殺害，「但不幸的是，我們現在就看到了這種情況」。李威特此言也證實川普已獲報，以及伊朗當地確實有抗議者死亡。

