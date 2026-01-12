為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    黎智英案今求情！逾百人徹夜排隊旁聽 「劍齒虎」裝甲車庭外戒備

    2026/01/12 12:42 即時新聞／綜合報導
    警察全副武裝在香港西九龍裁判法院外警戒。（法新社）

    警察全副武裝在香港西九龍裁判法院外警戒。（法新社）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯港版國安法，上月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，香港法院今（12日）起處理其求情，上百民眾在法院外徹夜排隊等候旁聽，警方高度戒備，並出動「劍齒虎」裝甲車駐守。

    綜合媒體報導，依香港法制，求情信是刑事案件中，被告人或其親友向法庭提交，旨在說明被告背景及改過決心等，以求法官在量刑時能予以寬大處理的書面陳述，以助法官量刑考量。

    法庭由自今天上午開始，在西九龍裁判法院（暫代高等法院），一併處理黎智英、3間相關公司和包括6名前《蘋果日報》高層在內的其餘8名已認罪被告的求情，暫預留4天處理。被告由囚車押送到西九法院大樓，他們出庭時向旁聽席親友揮手；黎智英身穿米色外套，神情平靜。

    逾百名民眾通宵排隊等候加入公眾旁聽席，數十名全副武裝的警員在場巡邏，以及「劍齒虎」裝甲車及多輛警車在場駐守。與此同時，警方也設置路障，所有進入法庭的車輛，均需接受包括搜索犬、金屬探測儀器以及反光鏡檢查車底等安檢。

    被告的多名親友到庭旁聽，包括黎智英妻子李韻琴、前《蘋果日報》副社長陳沛敏丈夫鍾沛權（前《立場新聞》副總編輯），以及6名各國領事（包括法國及歐盟）。

    黎智英妻子到庭旁聽。（美聯社）

    黎智英妻子到庭旁聽。（美聯社）

    民眾在法院外排隊等候入庭旁聽。（路透）

    民眾在法院外排隊等候入庭旁聽。（路透）

    圖
    圖 圖 圖
