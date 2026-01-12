伊朗宣布為「烈士」哀悼3天　號召遊行「抵抗暴動」

伊朗國營電視台報導，政府今天宣布為包括安全部隊成員在內，於過去兩週示威中喪生的「烈士」舉國哀悼3天。

法新社報導，政府將針對所謂「暴動」的打擊形容為「伊朗民族抵抗美國和猶太復國主義政權的戰役」。這個伊斯蘭共和國不承認以色列，伊朗神職領導層以「猶太復國主義政權」稱之。

國營電視台報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天播出的專訪中指控伊朗宿敵們「企圖升高這場動亂」，並「將恐怖分子從海外引進國內」。

他接受國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）訪問時表示：「伊朗人民不應該允許暴民擾亂社會。人民應該相信，我們（政府）希望實現正義。」

國營電視台播放包括一座清真寺在內的建築物起火，以及殉職安全部隊成員送葬隊伍的畫面。當局表示有安全部隊成員遭到殺害。

他呼籲民眾明天參加「全國抵抗遊行」，共同譴責政府口中由「城市恐怖主義罪犯」所犯下的暴力。

與此同時，流亡美國的前伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲民眾今晚再度展開示威。

自從這波抗爭引爆以來，有些參與者高喊「國王萬歲」口號。

芮沙‧巴勒維對美國福斯新聞頻道（Fox News）表示，他已經準備好回國帶領國家邁向民主轉型。

他說：「我已經在規劃這件事。」（編譯：何宏儒）1150112

