為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗宣布為「烈士」哀悼3天　號召遊行「抵抗暴動」

    2026/01/12 05:54 中央社

    伊朗國營電視台報導，政府今天宣布為包括安全部隊成員在內，於過去兩週示威中喪生的「烈士」舉國哀悼3天。

    法新社報導，政府將針對所謂「暴動」的打擊形容為「伊朗民族抵抗美國和猶太復國主義政權的戰役」。這個伊斯蘭共和國不承認以色列，伊朗神職領導層以「猶太復國主義政權」稱之。

    國營電視台報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天播出的專訪中指控伊朗宿敵們「企圖升高這場動亂」，並「將恐怖分子從海外引進國內」。

    他接受國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）訪問時表示：「伊朗人民不應該允許暴民擾亂社會。人民應該相信，我們（政府）希望實現正義。」

    國營電視台播放包括一座清真寺在內的建築物起火，以及殉職安全部隊成員送葬隊伍的畫面。當局表示有安全部隊成員遭到殺害。

    他呼籲民眾明天參加「全國抵抗遊行」，共同譴責政府口中由「城市恐怖主義罪犯」所犯下的暴力。

    與此同時，流亡美國的前伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲民眾今晚再度展開示威。

    自從這波抗爭引爆以來，有些參與者高喊「國王萬歲」口號。

    芮沙‧巴勒維對美國福斯新聞頻道（Fox News）表示，他已經準備好回國帶領國家邁向民主轉型。

    他說：「我已經在規劃這件事。」（編譯：何宏儒）1150112

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播