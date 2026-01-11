警告川普！德財長：國際法適用於所有人包括美國

德國財長克林拜耳11日表示，國際法原則適用於所有人，包括美國。（歐新社）

在美國總統川普威脅併吞格陵蘭島之際，德國財政部長兼副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）11日表示，國際法原則適用於所有人，包括美國。

《路透》報導，克林拜耳在啟程前往華府參加七大工業國集團（G7）財長會議前表示，「格陵蘭島的未來完全由丹麥和格陵蘭自行決定，領土主權和完整必須得到尊重」。

如果美國從長期盟友丹麥手中奪取這座礦產資源豐富的北極島嶼，將會在北大西洋公約組織（NATO）內部引發軒然大波，並加深川普與歐洲領袖之間的分歧。克林拜耳表示，「身為北約盟國，我們應該共同加強北極地區的安全，而不是彼此對抗」。

12日舉行的G7財長會議將聚焦關鍵礦產獲取問題，鑑於中國對稀土礦產實施嚴格的出口管制，西方國家正尋求減少對中國的依賴。克林拜耳表示，德國非常希望擴大在此一領域的國際合作，以加強供應鏈安全，減少依賴性，並確保可靠的經濟框架，「因此，與國際夥伴磋商，並在可能的情況下採取共同行動至關重要」。

根據國際能源總署（IEA）數據，中國在關鍵礦產供應鏈中佔據主導地位，其精煉量佔全球銅、鋰、鈷、石墨和稀土總量的47％至87％。

