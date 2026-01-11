為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗：無法容許中國加強兩用物項出口管制

    2026/01/11 16:47 中央社
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    中國政府日前宣布加強管制出口到日本的軍民兩用品項。日本首相高市早苗今天對此表示，中國加強兩用物項出口管制，卻只針對日本，無法容許。

    中國商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

    據日本共同社報導，高市早苗在日本放送協會（NHK）11日播出的節目中，就中國加強兩用物項對日出口管制指責，「這次舉措只針對我國，與國際慣例大相徑庭，無法容許」。

    中國6日起加強軍民兩用物項對日本出口管制，涵蓋稀土等上千物項，引發日方抗議與日企憂慮。日本外務省（相當於外交部）7日凌晨表示，已經就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回。

    中國駐日本大使館8日則宣布，日本外務事務次官船越健裕就中方加強軍民兩用物項對日出口管制所提交涉，遭中國駐日大使吳江浩駁回。

    日媒解讀，這是針對日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」說，加強向日本施壓的其中一環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播